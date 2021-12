COME VESTIRSI A CAPODANNO SENZA TACCHI: LOOK CONSIGLIATI

Manca pochissimo al Capodanno 2022 e immaginiamo che stai pensando costantemente a come vestirti e devi solo perfezionare la scelta dell’outfit adattandola al massimo alla festa o serata a cui parteciperai. Se hai dubbi sul look da indossare, non ti preoccupare: noi siamo qui per aiutarti! In particolar modo se cerchi di capire come vestirsi a Capodanno senza tacchi, sei capitata sull’articolo giusto: come una versione New Girl della fata madrina ti daremo una mano ad abbinare le scarpe basse con la serata del 31 dicembre!

I tacchi sono spesso indicati come un must dell’ultimo dell’anno, ma puoi benissimo fare come vuoi e fare una bellissima figura anche con un bel paio di scarpe basse: di seguito troverai 7 look con scarpe senza tacchi perfetti per il Capodanno 2020!

LOOK CAPODANNO SENTA TACCHI: 7 IDEE

Stivali, cuissard, ballerine, mocassini, francesine: le soluzioni per le amanti delle scarpe basse sono tante anche per Capodanno. Se hai programmato un giro in città, sei in montagna o sai che trascorrerai molte ore in piedi, non c’è motivo di tediarsi con un paio di scarpe con il tacco che per quanto comode possono essere, dopo un paio di ore diventano comunque fastidiose. Prendendo spunto anche da alcuni personaggi delle serie tv (ma non solo), ecco alcuni outfit che possono fare al caso tuo!

Mini dress con francesine basse

Le francesine basse sono molto di moda e sono perfette per abbinarle sia a pantaloni eleganti che a vestiti. Per Capodanno puoi prendere spunto dai look di Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl, abbinando le francesine a un mini abito in tulle o in pizzo o anche con rifiniture in glitter. Puoi tranquillamente anche indossare un paio di collant spessi o lavorati.

Gonna con ballerine

Se ti piace il look anni ’50, puoi prendere ispirazione da Jessica Day che ha fatto dell’abbinamento gonne – ballerine un vero e proprio must. Divertiti a scegliere una gonna a ruota colorata o fantasia (anche a pois), da indossare con una camicia o una blusa con fiocco e un paio di ballerine in tinta o di un altro colore per uno stile bon ton.

Abitino ampio con cuissard

Se invece preferisci gli stivali, must della stagione sono i cuissard, gli stivali alti sopra il ginocchio. Ovviamente questo tipo di stivali va indossato con un abito corto o degli shorts. Carina anche l’alternativa di abbinarli a un mini abito ampio. Ti basterà scegliere un modello senza tacco per essere perfetta e chic!

Shorts con mocassini

Anche i mocassini in pelle possono essere indossati a Capodanno con eleganza. Abbinali a shorts in ecopelle e a una camicia bianca (magari aggiungendo collant coprenti o parigine) oppure scegli un paio di pantaloni a vita alta dalla fantasia irresistibile!

Look rock glam con anfibi

Se la tua anima è rigorosamente rock, indossa pure i tuoi anfibi preferiti, e abbinali a collant coprenti, shorts o mini gonna dritta, una blusa lunga e un gilet di jeans o in pelliccia, vero trend di stagione.

Abito metallizzato con stivaletti

Come abbinare i tuoi ankle boots? Le soluzioni sono diverse: puoi sempre indossarli con pantaloni palazzo, jeans skinny o leggins, ma puoi optare anche per un abito corto nelle tonalità dell’argentato, dorato e metallizzato per un Capodanno davvero scintillante!

Abito rosso con ballerine

Infine, non poteva mancare un look in puro stile Jess: un bell’abito rosso, anche in velluto, abbinato a un paio di ballerine di colore vivace e diverso, per creare un contrasto divertente e scintillante.

COME VESTIRSI A CAPODANNO 2022: IDEE DI LOOK

Hai ancora dubbi sull’outfit di Capodanno? Cerca spunti e consigli consultando le nostre risorse:

(Foto Courtesy of Fox)