Concerti Paola e Chiara nel 2023: date

Paola e Chiara sono tra le protagoniste della 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Furore. In attesa di vedere sul palco del Teatro Ariston dal prossimo 7 fino all’11 febbraio, Vivo Concerti ha annunciato due date esclusive che vedranno la coppia di sorelle idolo degli anni 2000 nei maggiori club italiani. Al momento sono state annunciate le tappe di Roma e Milano, rispettivamente il 27 aprile all’Atlantico ed il 13 maggio al Fabrique. Non è chiaro se oltre al singolo presentato alla kermesse canora di mamma Rai uscirà anche un album di inediti e quindi se ci saranno nuovi brani da presentare live oltre alle grandi hit del passato.

Concerti Paola e Chiara nel 2023: biglietti

I biglietti per il tour di Paola e Chiara sono già disponibili sul sito di Vivo Concerti e in tutte le rivendite autorizzate. In entrambe le date i ticket hanno un costo di 46 euro in quanto si tratta di posto unico. Durante queste date presenteranno il brano Furore (Columbia Records/Sony Music Italy), scritto dalle stesse Paola Iezzi, Chiara Iezzi insieme a Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettore, Alessandro La Cava. Le sorelle Iezzi dopo aver vinto nella categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo del 1997 con la ormai hit Amici come prima e dopo aver preso parte anche alle edizioni del 1998 (Per te) e del 2005 (A modo mio), sono pronte a tornare nuovamente sul palco più ambito d’Italia.

Concerti Paola e Chiara nel 2023: come arrivare

Il Fabrique, storico locale nel capoluogo lombardo, si trova a Via Fantoli 9 ed è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati:

In metro basta scendere alla fermata “Rogoredo Fs.”, prendere la Linea 88 per 11 fermate e scender in “Via Fantoli / Via Mecenate”;

In treno la stazione ferroviaria più vicina è “Milano Rogoredo” e poi basta seguire le indicazioni per gli autobus;

In auto l’uscita è Mecenate/Gamm – tangeziale Est.

L’Atlantico si trova nella zona Eur di Roma, nello specifico a Viale dell’Oceano Atlantico 271 D:

In auto l’uscita è Cristoforo Colombo (come Palalottomatica)

Con i mezzi pubblici: fermata Eur Fermi della metro B poi o il 706 (da Viale America in direzione Rotellini per dieci fermate) o 705 (a Eur Fermi in direzione Piermarini per sei fermate)

