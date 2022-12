Festival di Sanremo 2023: anticipazioni

Domenica 4 dicembre 2022 durante il TG1 delle ore 13:30 Amadeus ha deciso di svelare in anteprima il cast completo della prossima edizione del Festival di Sanremo che andrà in scena al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. A condurre con lui sul palco ci sarà l’amico Gianni Morandi che lo scorso anno ha preso parte alla kermesse canora di mamma Rai in gara con il brano tormentone “Apri tutte le porte”. Tra le donne di questo festival è stata già svelata Chiara Ferragni, tuttavia non è chiaro quali altre saranno le protagoniste femminili. Intanto scopriamo chi c’è nel cast ufficiale!

Festival di Sanremo 2023: cast Big

Come lo scorso anno, anche nella settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana non è prevista divisione di categorie, perciò ci sarà un unico girone di Big tra quelli annunciati dallo stesso conduttore e direttore artistico e i sei vincitori di Sanremo Giovani, la cui finale ci sarà in diretta sulla Rete Ammiraglia venerdì 16 dicembre. Ecco l’elenco completo degli artisti in gara (probabilmente i titoli delle canzoni verranno svelati proprio nel corso della finale della gara delle Nuove Proposte):

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

Cugini di Campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo

I titoli dei brani in gara verranno svelati proprio venerdì 16 dicembre nel corso della finale di Sanremo Giovani.

Festival di Sanremo 2023: chi sono le Nuove Proposte

Sono state 1263 le canzoni mandate alla Commissione musicale di Sanremo Giovani 2022 che, anche quest’anno è presieduta da Amadeus. Lo scorso anno hanno fatto questo passo in avanti Tananai (ultimo classificato poi nei Big, ma trionfatore dell’estate con il tormentone con Fedez e Mara Sattei), Matteo Romano e Yuman. Ma veniamo ai 12 partecipanti a Sanremo Giovani 2022:

GIANMARIA con “La città che odio”

GIUSETHE LIZIA con “sincera”

MANINNI con “Mille Porte”

MIDA con”Maldite”

OLLY con L’anima balla

SETHU con Sottoterra

SHARI con Sotto Voce

WILL con “Le cose più importanti”

COLLA ZIO con “asfalto” da Area Sanremo

FIAT 131 con “Pupille” da Area Sanremo

NOOR con “Tu Amelie” da Area Sanremo

ROMEO & DRILL con “Giorno di scuola” da Area Sanremo

Chi di loro si aggiudicherà un posto al fianco dei cantanti sopra citati? Ricordiamo che la classifica finale della manifestazione è relativa, in quanto lo scorso anno Tananai si è piazzato ultimo e anche quest’anno torna in gara.