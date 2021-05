Concerti Subsonica 2021: date

I Subsonica avevano annunciato un club tour che li avrebbe portati nei migliori locali italiani nel 2020 per festeggiare con il pubblico i primi 20 anni di “Microchip Emozionale” che per l’occasione è diventato “Microchip Temporale”, tuttavia il tour è stato rimandato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in Italia e nel resto del mondo, causata dalla pandemia da Covid-19. Ecco il calendario aggiornato:

VENERDì 18 GIUGNO @MUSICULTURA – MACERATA

VENERDÌ 2 LUGLIO @FERRARA SUMMER FESTIVAL – FERRARA

VENERDì 09 LUGLIO@PISTOIA BLUES FESTIVAL – PISTOIA

VENERDì 16 LUGLIO @RELOAD SOUND FESTIVAL – BIELLA

SABATO 17 LUGLIO @FLOWERS FESTIVAL – COLLEGNO (TO)

LUNEDì 19 LUGLIO @BRESCIA SUMMER MUSIC – BRESCIA

MARTEDì 20 LUGLIO @TEATRO ROMANO OSTIA ANTICA – ROMA

SABATO 24 LUGLIO @CARPI ESTATE / ACCADE D’ESTATE A TEATRO – CARPI (MO)

LUNEDÌ 16 AGOSTO@ARENA VILLA DANTE – MESSINA

MARTEDÌ 17 AGOSTO @ ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO – ZAFFERANA ETNEA (CT)

VENERDÌ 27 AGOSTO @NOTTINARENA – LIGNANO (UD)

SABATO 28 AGOSTO @AMA MUSIC FESTIVAL – ROMANO D’EZZELINO (VI)

Concerti Subsonica 2020: biglietti

I biglietti per il tour dei Subsonica nel 2021 sono in prevendita su TicketOne, in tutte le piattaforme online e tramite call center, inoltre anche nei punti vendita autorizzati. Affrettatevi a comprare il biglietto, prima che gli eventi siano tutti sold out! “Questo è uno di quei comunicati che fa immenso piacere scrivere. – così la band parla del ritorno sul palco – Stiamo infatti annunciando che torniamo a suonare dal vivo, questa estate. Stiamo annunciando che rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e che insieme a loro torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo tour, infatti, toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo Subsonica dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza”.

Concerti Subsonica 2020: scaletta

Qui di seguito riportiamo la scaletta del tour estivo, tuttavia ci saranno sicuramente dei cambiamenti, visto che la serie di concerti vuole celebrare proprio “Microchip Emozionale”.