Concerto Capodanno 2023 a Roma: cantanti

La riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta lo scorso 21 dicembre in prefettura ha ufficializzato lo spostamento di location del concerto di Capodanno 2023 a Roma: la manifestazione non si terrà più nell’area dei Fori Imperiali come precedentemente annunciato, ma all’interno del Circo Massimo. Lo spostamento è stato necessario in quanto l’affluenza di pubblico potrebbe superare le 50mila persone. La Capitale si prepara così in tutta sicurezza a dare il benvenuto al nuovo anno con una grande festa piena di spettacolo, cultura, musica ed arte. L’evento si chiamerà Rome Restarts 2023 e vedrà esibirsi sul palco Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. A condurre la serata che verrà trasmessa anche in diretta su RDS 100% Grandi Successi, radio ufficiale dell’evento, i due speaker Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

Concerto Capodanno 2023 a Roma: scaletta

Al momento non è chiaro quale sarà la scaletta del concerto di Capodanno 2023 a Roma, tuttavia l’unica certezza è che la festa comincerà alle ore 21:30 con le esibizioni speciali di Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. Il concerto continuerà anche dopo il brindisi all’anno nuovo con uno speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma, per proseguire a cantare e ballare insieme ai romani e ai turisti fino a tarda notte oppure fino al mattino seguente.

Potrebbe interessarti anche:

Concerto Capodanno 2023 a Roma: come arrivare

Il Concerto di Capodanno a Roma andrà in scena al Circo Massimo, che si trova a via del Circo Massimo. Per la festa in programma il 31 dicembre la zona sarà completamente pedonale, perciò sarà possibile raggiungerlo con i mezzi pubblici:

in metro : dalla stazione Roma Termini, Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo;

: dalla stazione Roma Termini, Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo; in tram : dalla stazione Roma Termini, Tram 3, fermata Aventino-Albania;

: dalla stazione Roma Termini, Tram 3, fermata Aventino-Albania; in autobus: dalla stazione Roma Termini, Autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo.

Ricordiamo che in questa nottata le metro saranno prolungate nell’orario fino alle 2:30. Dopo questo orario, sia le metro che la ferrovia MetroMare saranno sostituite dalle linee bus notturne nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, attive fino alle 8. Tutte le altre linee bus e tram si fermeranno alle 21, fatta eccezione di 13 collegamenti che circoleranno fino alle 2:30: H, 2 (per l’occasione su bus anziché su tram), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905.