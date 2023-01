Capodanno 2023: i concerti in diretta TV

Quest’anno c’è stato un ritorno alla normalità per tutti e quindi sono andati in scena numerosi concerti per l’ultima notte dell’anno. Inoltre per Capodanno in televisione non mancheranno i concerti che ci terranno compagnia. Saranno in diretta tv la mattina del primo gennaio ed è un appuntamento molto atteso dal pubblico del piccolo schermo. Oggi abbiamo deciso di parlarvi del concerto in diretta da Vienna con gli orari e il programma.

Concerto di Capodanno 2023: la diretta da Vienna

Rai 2 e Rai 5 trasmettono il Concerto di Capodanno 2023 dalla sala dorata del Musikverein. Una orchestra mitica come i Wiener Philharmoniker con un direttore d’orchestra austriaco che risponde al nome di Franz Welser-Möst. Appuntamento alle ore 13:30 su Rai 2 e alle 21.15 su Rai 5. In programma come sempre canzoni fame della famiglia Strauss, di cui i Wiener Philharmoniker danno interpretazioni inedite che li consacrano nel tempo come ambasciatori musicali della tradizione austriaca. E la musica di questa grande orchestra, insieme ai Vienna Boys Choir e Vienna Girls Choir, diventa messaggero per inviare ai popoli di tutto il mondo gli auguri per un nuovo anno pieno di speranza, fratellanza, amicizia e pace. Per la prima volta nella storia il Concerto di Capodanno 2023 vedrà la partecipazione non solo dei Piccoli Cantori di Vienna ma anche delle Ragazze del Coro. In simulcast con la differita di Rai 2, il Concerto sarà visibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma di video streaming della Rai.

Concerto di Capodanno 2023 da Vienna: il programma

Per concludere, ecco il programma del concerto di Capodanno da Vienna:

Eduard Strauss: Wer tanzt mit? (Chi balla con noi?) Polka veloce, op. 251

Josef Strauss: Heldengedichte. (Poesie d’eroi) Valzer, op. 87

Johann Strauss II.: Zigeunerbaron-Quadrille (Quadriglia del barone gitano), op. 422

Carl Michael Ziehrer: In lauschiger Nacht. (In una notte accogliente) Valzer, op. 488

Johann Strauss II.: Frisch heran! Polka veloce, op. 386

Franz von Suppè: Ouverture dell’operetta “Isabella”

Josef Strauss: Perlen der Liebe. (Perle d’amore) Valzer, op. 39

Josef Strauss: Angelica-Polka. Polka française, op. 123

Eduard Strauss: Auf und davon. (Fuggifuggi) Polka veloce, op. 73

Josef Strauss: Heiterer Muth. Polka française, op. 281

Josef Strauss: For ever. Polka veloce, op. 193

Josef Strauss: Zeisserln. Valzer, op. 114

Josef Hellmesberger (Sohn): Glocken-Polka mit Galopp (Polka delle campane con galoppo) dal Ballett Excelsior

Josef Strauss: Allegro fantastique. Fantasia orchestrale, Anh. 26b

Josef Strauss: Aquarellen. (Acquerelli) Valzer, op. 258

Non perderti: