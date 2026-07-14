Concerti Sfera Ebbasta 2027: date, biglietti e scaletta del tour nei palazzetti

Dopo il doppio sold out allo stadio San Siro di Milano (8 e 9 luglio), Sfera Ebbasta ha annunciato il Live Tour 2027 nei palazzetti, confermando la sua ascesa nella scena musicale italiana. L’artista proseguirà il tour estivo 2026 con tappe a Villorba (16 luglio, Arena della Marca), Salerno (25 luglio, SalernoSounds), Palermo (1° agosto, Velodromo Borsellino) e Gallipoli (14 agosto, Oversound Music Festival).

Durante la prima serata a San Siro, il trapper ha annunciato l’uscita del nuovo album, prevista indicativamente per settembre 2026.

Il Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta toccherà quattro grandi città italiane nel periodo compreso tra fine gennaio e metà febbraio. Dopo l’annuncio iniziale, la forte domanda ha portato all’aggiunta di nuove date a Roma e Milano, entrambe accelerate in poche ore.

Ecco il calendario completo dei concerti:

30 gennaio 2027 – Torino – Inalpi Arena

2 febbraio 2027 – Roma – Palazzo dello Sport (nuova data)

3 febbraio 2027 – Roma – Palazzo dello Sport

5 febbraio 2027 – Milano – Unipol Dome (nuova data)

6 febbraio 2027 – Milano – Unipol Dome

13 febbraio 2027 – Bologna – Unipol Arena

Il raddoppio delle date nella capitale e nel capoluogo lombardo testimonia l’enorme successo del trapper e la voglia dei fan di vivere l’esperienza live nei palazzetti.

I biglietti e i prezzi: dove comprarli e quando

I biglietti per il Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta sono disponibili online sui circuiti ufficiali Vivo Concerti e TicketOne, oltre che nei punti vendita fisici autorizzati. Le vendite online per le date base del tour (Torino, Roma 3 febbraio, Milano 6 febbraio, Bologna) sono aperte dalle ore 14:00 di lunedì 13 luglio 2026.

Per le nuove date aggiunte dopo i sold out (Roma 2 febbraio e Milano 5 febbraio), i biglietti sono acquistabili online dalle ore 17:00 dello stesso giorno. Chi preferisce l’acquisto in negozio può recarsi nei punti vendita fisici a partire dalle ore 11:00 di sabato 18 luglio 2026.

I prezzi variano in base alla città, alla data e al settore scelto. Ecco le fasce indicative di costo:

Tribuna Gold Frontale : 95 €

: 95 € Tribuna Centrale II settore : 85 €

: 85 € I Anello Laterale : 75 €

: 75 € Parterre in piedi : 65 €

: 65 € II Anello Laterale : 60 €

: 60 € II Anello Laterale visibilità limitata: 55 €

Si consiglia di verificare disponibilità e tariffe aggiornate direttamente sui siti ufficiali prima dell’acquisto.

La possibile scaletta: hit, collaborazioni e nuovi brani

La scaletta ufficiale del tour 2027 non è ancora stata resa pubblica, ma è possibile immaginare un repertorio ricco e variegato basato sui grandi successi di Sfera Ebbasta e sulle collaborazioni che hanno segnato la sua carriera.

Tra i brani più attesi dai fan, sicuramente figureranno:

Rockstar

Tran Tran

Ricchi x sempre

Happy Birthday

Bottiglie privè

Mi fai impazzire

Cupido

Cabriolet

Baby

Figli di papà

Sciroppo

Calmo

Dorado

Hola (I Love You)

XDVR

Ciny

M’pac

Nuovi brani in uscita

Questa selezione rappresenta un equilibrio tra le hit storiche e i brani più recenti, con spazio riservato alle tracce del nuovo album previsto per settembre 2026. È probabile che l’artista proponga anche momenti dedicati alle collaborazioni più amate dal pubblico.

L’ultimo album: uscita attesa e collaborazioni

Durante la prima serata a San Siro, Sfera Ebbasta ha sorpreso il pubblico annunciando il nuovo album, mantenendo però massimo riserbo sulla data esatta di pubblicazione. Secondo le indicazioni circolate tra i media, l’uscita sarebbe prevista indicativamente per settembre 2026, un dettaglio che i fan attendono con curiosità ma che non è stato ancora ufficializzato dall’artista.

Il progetto si inserisce nella traiettoria stilistica che ha caratterizzato la carriera del trapper milanese, consolidando la trap con aperture verso sonorità pop e urban. Dopo Rockstar e gli altri dischi che lo hanno imposto nel mainstream italiano, il nuovo lavoro potrebbe confermare le collaborazioni sia con artisti italiani come Blanco e Salmo, sia internazionali come Quavo e J Balvin, in continuità con i featuring che hanno caratterizzato i suoi successi recenti.

I brani inediti saranno probabilmente protagonisti del tour nei palazzetti del 2027, offrendo ai fan l’occasione di ascoltare dal vivo le nuove canzoni.

La biografia e la carriera in breve

Gionata Boschetti, nato nel 1992 a Sesto San Giovanni, inizia nei primi anni 2010 con mixtape indipendenti, emergendo con il progetto XDVR realizzato con Charlie Charles. L’album Rockstar (2018) lo porta al successo mainstream, seguito da hit come Tran Tran, Happy Birthday e collaborazioni con Blanco, Salmo e J Balvin.

Nel 2026 conquista San Siro con due serate sold out, annunciando il nuovo album e il tour palasport 2027.

Fonte immagine: Linkiesta