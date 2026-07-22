Concerti Claudio Baglioni 2027: date, biglietti e scaletta

Claudio Baglioni ha annunciato Che notte è questa!, due appuntamenti straordinari che segneranno l’avvio e la conclusione del GrandTour La vita è adesso. Il primo concerto si terrà il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, cuore verde della Capitale dove l’artista aveva già incantato 350.000 persone nel 1982 e nel 2009.

Il secondo, il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, riporterà Baglioni nell’area archeologica che nel 1996 e nel 2010 aveva accolto oltre 650.000 spettatori tra Colosseo e Vittoriano. Complessivamente, quelle quattro notti storiche avevano riunito circa un milione di persone. Gli eventi sono prodotti da Friends & Partners e Come s.r.l., in collaborazione con Roma Capitale, con RTL 102.5 come radio ufficiale.

Il GrandTour La vita è adesso attraverserà l’Italia tra giugno e settembre 2027 con circa 50 concerti in location storiche e monumentali. Il calendario ufficiale diffuso da produzione e circuiti di ticketing prevede:

24 ottobre 2026 – Roma – Piazza di Siena

28 giugno 2027 – Venezia – Piazza San Marco – Festival della Bellezza

29 giugno 2027 – Venezia – Piazza San Marco – Festival della Bellezza

1 luglio 2027 – Codroipo (UD) – Villa Manin

2 luglio 2027 – Este (PD) – Castello Carrarese

3 luglio 2027 – Marostica (VI) – Piazza Castello

4 luglio 2027 – Villafranca (VR) – Castello Scaligero

6 luglio 2027 – Pistoia – Piazza Duomo

7 luglio 2027 – Genova – Arena del Mare – Porto Antico

10 luglio 2027 – Cernobbio (CO) – Villa Erba

12 luglio 2027 – Bergamo – Arena Fiera

14 luglio 2027 – Spoleto (PG) – Piazza Duomo

15 luglio 2027 – Firenze – Le Cascine – Prato delle Cornacchie

17 luglio 2027 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

19 luglio 2027 – Pompei (NA) – Anfiteatro degli Scavi

20 luglio 2027 – Pompei (NA) – Anfiteatro degli Scavi

22 luglio 2027 – Siracusa – Teatro Greco

23 luglio 2027 – Siracusa – Teatro Greco

24 luglio 2027 – Agrigento – Live Arena

25 luglio 2027 – Agrigento – Live Arena

27 luglio 2027 – Palermo – Teatro di Verdura

30 luglio 2027 – Taormina – Teatro Antico

31 luglio 2027 – Taormina – Teatro Antico

7 agosto 2027 – Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini

8 agosto 2027 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

16 agosto 2027 – Termoli (CB) – Arena del Mare

17 settembre 2027 – Torino – Piazza San Carlo

23 ottobre 2027 – Roma – Via dei Fori Imperiali

I biglietti: prevendite, validità e rimborsi

Per Piazza di Siena (24 ottobre 2026) la prevendita fan club parte dalle ore 11 del 22 luglio per 24 ore, seguita dalla vendita generale dal 23 luglio su TicketOne e nei punti vendita abituali. I dettagli per i Fori Imperiali (23 ottobre 2027) verranno comunicati successivamente.

I biglietti del GrandTour 2027 già acquistati per il 2026 rimangono validi; rimborso disponibile entro il 30 giugno 2026 tramite il circuito originale.

La possibile scaletta: l’album La vita è adesso e i classici

Lo spettacolo porterà in scena 50 canzoni appositamente arrangiate, ripercorrendo quasi sessant’anni di carriera. Per la prima volta verranno eseguiti dal vivo tutti gli undici brani dell’album La vita è adesso:

La vita è adesso

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Ragazza di campagna

E adesso la pubblicità

Amori in corso

Tutto il calcio minuto per minuto

Andiamo a casa

L’ultimo sogno

Notte di note note di notte

Un treno per dove

Accanto a questi, è ragionevole ipotizzare la presenza di classici come Questo piccolo grande amore, Strada facendo, Avrai, Mille giorni di te e di me, E tu, Sabato pomeriggio.

La cornice culturale: album e carriera in breve

La vita è adesso resta il disco più venduto di sempre in Italia, con circa 5 milioni di copie. Il GrandTour celebra i 40 anni di quell’album, riportando sul palco tutti gli undici brani.

Baglioni, nato nel 1951, ha venduto oltre 60 milioni di dischi; il tour è stato posticipato al 2027 per motivi di salute.

Fonte immagine: Swissinfo