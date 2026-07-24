Bad Bunny, concerto annullato per maltempo il 18 luglio: rimborso integrale e modalità operative

Il 18 luglio il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo La Maura è stato interrotto dopo circa trenta minuti dall’inizio a causa di una supercella improvvisa. Il temporale, formatosi un’ora prima dell’evento, si è abbattuto sulla zona con violenza inattesa, costringendo migliaia di spettatori a cercare riparo sotto alberi, nei bar e verso le uscite.

Le condizioni meteo avverse hanno reso impossibile la prosecuzione del live e hanno portato Live Nation ad annunciare l’annullamento definitivo per garantire la sicurezza del pubblico e degli artisti presenti.

Le regole del rimborso: importo completo con prevendita inclusa

Live Nation ha comunicato ufficialmente che tutti gli spettatori presenti riceveranno il rimborso integrale del biglietto acquistato. La restituzione comprende sia il prezzo base del titolo d’ingresso sia i diritti di prevendita, pari al 15% del costo totale sostenuto all’atto dell’acquisto.

La scelta di garantire il rimborso completo assume particolare rilevanza considerando che il concerto era effettivamente iniziato: nonostante Bad Bunny avesse già fatto il proprio ingresso sul palco dell’Ippodromo La Maura, la società organizzatrice ha riconosciuto il diritto pieno al rimborso. Questa decisione conferma che l’interruzione forzata per cause di forza maggiore viene equiparata a un annullamento totale dell’evento, con conseguente tutela economica completa per chi aveva acquistato il biglietto.

Le procedure online: accredito automatico e avvio dal 24 luglio

Per chi ha acquistato i biglietti online attraverso Ticketmaster, TicketOne o Vivaticket, le operazioni di rimborso risultano semplificate al massimo. Gli acquirenti non dovranno intraprendere alcuna azione: l’accredito verrà effettuato automaticamente sullo stesso metodo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto, sia che si tratti di carta di credito, PayPal o altro strumento digitale.

Le procedure di rimborso sono state avviate venerdì 24 luglio 2026, come annunciato ufficialmente da Live Nation. L’importo riconosciuto includerà l’intero costo del biglietto più il 15% dei diritti di prevendita, garantendo così una restituzione completa senza trattenute.

I tempi di accredito effettivo dipenderanno dai circuiti bancari e dai singoli istituti, ma non sarà necessario contattare le piattaforme di vendita o compilare moduli di richiesta.

Le richieste ai punti vendita: piattaforma TicketOne e finestra 24 luglio–7 agosto

Chi ha acquistato il biglietto presso i punti vendita fisici TicketOne oppure direttamente alla biglietteria dell’Ippodromo La Maura il giorno del concerto dovrà seguire una procedura diversa rispetto agli acquirenti online. In questo caso è necessario presentare una richiesta formale attraverso la piattaforma dedicata messa a disposizione da TicketOne.

La finestra temporale per inviare la richiesta sarà attiva dal 24 luglio al 7 agosto 2026. Durante questo periodo gli acquirenti dovranno accedere al portale dedicato e compilare il modulo indicando i dati del biglietto.

Live Nation ha precisato che le operazioni di rimborso saranno avviate soltanto dopo la chiusura della finestra di richieste, quindi a partire dall’8 agosto 2026. È importante rispettare la scadenza del 7 agosto per garantire l’elaborazione del rimborso.

Le eccezioni con carte cultura: credito per nuovo evento

Chi ha acquistato il biglietto utilizzando le Carte della Cultura o la Carta del Docente riceverà un trattamento differente rispetto agli altri spettatori. Invece del rimborso monetario diretto, Live Nation riconoscerà un credito di importo equivalente al valore totale del biglietto, comprensivo del 15% di diritto di prevendita.

Questo credito non sarà restituito sul conto corrente o sulla carta di pagamento, ma potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di un altro evento disponibile sulle piattaforme autorizzate, garantendo comunque la restituzione completa del valore speso.