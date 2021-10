Concorrenti Amici 21: lista nomi aggiornata

Concorrenti Amici 2021: chi è entrato?

L’edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi è iniziata in anticipo rispetto agli anni passati e in un giorno diverso della settimana per il pomeridiano: ora il talent show va in onda ogni domenica pomeriggio già da settembre e la classe della ventunesima stagione è stata formata. Chi sono i nomi dei concorrenti che hanno occupato tutti i banchi previsti? Non tutti però avranno l’opportunità di arrivare fino alla fase del serale, visto che nelle prossime settimane ci saranno sfide ed esami. Vediamo insieme la lista aggiornata dei concorrenti di Amici 21!

Concorrenti Amici 21: lista cantanti

I cantanti vengono giudicati dai professori Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini:

Alex (Alessandro Rina), 21 anni (Cuccarini)

Flaza (Flavia Zardetto), 20 anni (Cuccarini)

Luigi Strangis, 20 anni (Zerbi)

LDA (Luca D’Alessio), 18 anni (Zerbi)

Albe (Alberto La Malfa), 22 anni (Pettinelli)

Tommaso Cesana, 18 anni (Cuccarini)

Inder, 20 anni (Pettinelli)

Nicole Castagna, 21 anni (Zerbi)

Rea, 18 anni (Zerbi)

Giacomo Vianello, 23 anni (Zerbi)

Elisabetta Ivankovich, 21 anni (Pettinelli)

Ricordiamo che LDA è il figlio di Gigi D’Alessio. “Sono nato a Roma, ma vivo a Napoli con mia madre Carmela”, ha detto nella presentazione. E ancora ha aggiunto: “Ho scelto Amici perché un programma che dà la possibilità di conoscere un artista. Se dovessi entrare, la prima settimana riceverò una valanga di insulti perché sarei il ‘figlio di’, il raccomandato della situazione. Ma poi mi conosceranno e capiranno chi sono, conoscendomi per quello che sono perché lì farò quello che faccio a casa. Mi fanno arrabbiare i buffoni, le persone false e i maleducati”.

Concorrenti Amici 2021: lista ballerini

Veronica Peparini, la new entry Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano giudicano i ballerini:

Dario Schirone, 18 anni (Peparini)

Serena Carella, 18 anni (Todaro)

Carola Puddu, 20 anni (Celentano)

Mirko Masia, 19 anni (Celentano)

Christian Stefanelli, 18 anni (Todaro)

Mattia Zenzola, 17 anni (Todaro)

Mattias Nigiotti, 19 anni (Peparini)

Oltre al consueto pomeridiano del sabato c’è sempre la striscia quotidiana su Italia 1 alle 19:00. Tutte le puntate vengono poi caricate online su WittyTv, mentre sono previste anche delle repliche su La5.