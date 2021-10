Halloween 2021 si avvicina: cosa fare se si è da soli? Halloween è sinonimo per eccellenza di festa, party, cene di gruppo, bambini che in gruppo bussano alle porte mascherati per avere il loro dolcetto. Cosa fare, dunque, se ci hanno dato buca o, per qualsiasi altra ragione, ci troviamo da soli in occasione della notte delle Streghe? Magari siamo lontani da casa e dagli amici o non abbiamo voglia di andare allo stesso party per la ventesima volta.

Certo, trascorrere la notte più paurosa dell’anno con qualcun altro può farci sentire più al sicuro, ma la solitudine può aggiungere quel brivido in più alla serata! Non annoiarsi anche se non si è in compagnia, si può. Ecco qualche dritta per trascorrere un Halloween solitario ma comunque appassionante.

Cosa fare ad Halloween a casa da soli

Non temete: essere da soli non significa sentirsi tristi e abbandonati. Invece di lamentarvi perché non avete la compagnia giusta vicino a voi, pensate a realizzare un Halloween con i fiocchi tutto per voi! Se siete a casa, oltre a dedicarvi a uno dei vostri hobby preferiti – è sempre una buona idea – potete provare una di queste attività.

Maratona di film o serie tv horror

Cosa c’è di meglio che stare in pigiama sotto il piumone con popcorn, patatine e dolciumi vari davanti al computer? Fatevi una lista dei migliori film horror da vedere (o rivedere) o delle serie tv più paurose. Spegnete la luce, cliccate su play… e il gioco è fatto! Volete consigli sui film da vedere a Halloween? Leggete qui:

Preparare il Barm Brack

Sapete che Halloween è nato in Irlanda e deriva da un’antica festa celtica? In Irlanda, ancora oggi, per Halloween si usa preparare un dolce tipico, il Barm Brack.Semplice da realizzare, è un pane perfetto per spalmarci sopra burro e marmellata. Ecco cosa vi serve per prepararlo.

Ingredienti

250 g di farina

100 g di zucchero

1 cucchiaio da tè di lievito

1 cucchiaio da tè di spezie aromatiche (cannella, zenzero, chiodi di garofano)

1 uovo

200 g di frutta secca

1 tazza capiente di tè

Preparazione

Iniziate la sera prima mettendo la frutta a secca a bagno nel tè, per renderla più morbida. Il giorno di Halloween, unite alla frutta la farina (setacciata), il lievito, lo zucchero, l’uovo leggermente sbattuto e le spezie mescolando bene per creare un composto cremoso. Versate l’impasto in una teglia a cerniera o in uno stampo da plumcake imburrato e infornate per circa 1 ora a 170°. Lasciate raffreddare e versate miele, marmellata o anche Nutella su un lato a vostro piacimento.

Questo sì che è un dolce Halloween!

Fare una lista di buoni propositi

L’antenato di Halloween era il Samhein, ossia un rituale celtico che si teneva a fine ottobre per celebrare la fine della stagione calda e del raccolto. La fine dell’estate corrispondeva anche alla fine dell’anno celtico. Perché quindi non approfittare di questa occasione per scrivere dei buoni propositi per l’anno nuovo?

Potete anche costruire una pergamena antica su cui scrivere i propositi e custoditela in qualche luogo. Tiratela fuori il 31 ottobre del prossimo anno e vedete quanti propositi siete riusciti a mantenere! Per onorare gli spiriti e vedere di ottenere un po’ di fortuna, potrete anche provare a sotterrare un melograno in giardino, un frutto ricco di simboli.

Cosa fare ad Halloween da soli, idee

Ma non finisce qui, perché se decidete di uscire, anche in questo caso esistono tante opportunità per chi decide – suo malgrado o meno – di trascorrere Halloween da soli. Ecco cosa si può fare.

Visitare un castello stregato

Perché non trascorrere Halloween in giro? In Italia, ci sono tantissimi borghi che vantano di avere castelli o dimore infestate. Inoltre, è probabile che si organizzino anche eventi dedicati a Halloween nei musei, nel paese o in città… unitevi!

Realizzare il proprio Halloween

Perché non decorare una parte della casa (studio, angolo della camera) a tema Halloween? Ricorrete a zucche e una rapa intagliata, realizzate dei pupazzetti con barbabietole (i Punkies di tradizione inglese) e accendete tante candele. Così facendo, creerete un ambiente perfetto non solo per la notte di Halloween ma per l’inverno in genere.

A questo punto potete leggere un libro di Edgar Allan Poe oppure cercare di avere risposte sul vostro futuro, buttando un oggetto nel fuoco, come nei riti antichi di Halloween (e caccerete gli spiriti). In alternativa, gettate delle noci tra le fiamme ed esprimete un desiderio.

Festa per single

Se non volete restare a casa e avete voglia di buttarvi nella mischia e conoscere nuove persone, potete partecipare a una festa per single. In ogni città, sono diverse quelle organizzate, quindi usate i social per informarvi, soprattutto per capire anche il target (probabilmente vorrete partecipare a un party con gente della vostra età). Trovatevi un costume adatto, anche fai da te, e buttatevi: di sicuro non potrete che divertirti. E poi, chissà: magari sotto la maschera da zombie si nasconde la vostra anima gemella!

