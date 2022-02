Cosa regalare a San Valentino: consigli per lui e per lei

Cosa regalare a San Valentino: regali last minute

Manca davvero poco a San Valentino e ancora non avete fatto un regalo alla vostra dolce metà? Sicuramente siete nei guai, soprattutto se il vostro compagno o la vostra compagna vi sta parlando da giorni di questa festa così importante e voi non avete assolutamente idea di cosa acquistare. Niente panico, non vi dovete scervellare, perché ci siamo qui noi a darvi qualche consiglio per fare bella figura per la festa degli innamorati, anche se con un regalo last minute. Vediamo allora insieme cosa regalare a lui e a lei!

Cosa regalare a San Valentino: consigli per lui

Molti uomini non sono abituati a ricevere cioccolatini o messaggi sdolcinati, per questo motivo per non rischiare di fare una brutta figura, soprattutto se si tratta della prima volta che festeggiate San Valentino insieme, il consiglio è quello di puntare sul classico, tuttavia ci sono sempre delle idee originali come per esempio un kit per birra fai da te che contiene tutti gli ingredienti per produrre una birra Pils artigianale con delle note di agrumi, senza dimenticare di acquistare anche un bel boccale da birra, magari personalizzato. Con le tazze non si sbaglia mai, ma perché non puntare su qualcosa di particolare come quelle dedicate alla saga di Star Wars? Per gli amanti dei videogiochi un regalo perfetto potrebbe essere una lampada da tavolo Playstation a forma di Triangolo verde, Cerchio rosso, Ics blu e Quadrato rosso. Senza dimenticare anche un grembiule da barba per evitare che il lavandino di casa si trasformi in un campo da battaglia pieno di peli. Un regalo utile per lui, ma anche per voi.

Cosa regalare a San Valentino: consigli per lei

La vostra fidanzata è una persona romantica? Quali interessi ha? Oltre ai classici fiori è possibile trovare delle idee originali, come per esempio una lampada a led a forma di cuore, magari personalizzabile con il nome di entrambi, oppure un massaggiatore piedi in morbido peluche, una coccola per rilassare i muscoli e togliere ogni tipo di dolore. Chi ha la vasca da bagno potrebbe trovare utile un vassoio in bambu per leggere un libro o guardare la propria serie tv preferita, mentre per le donne più tecnologiche è l’ideale anche un lapzer in legno per appoggiare il pc portatile anche quando si è comodamente sedute sul divano di casa. Infine consigliamo un cuscino musicale per gli appassionati delle sette note che si collega semplicemente al cellulare via bluetooth.