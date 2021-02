Fate The Winx Saga 2 su Netflix: l'annuncio, cast e trama

Fate The Winx Saga 2 su Netflix: l’annuncio

Netflix ha confermato la seconda stagione di Fate: The Winx Saga, la serie live action firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Questa seconda stagione della serie originale della famosa piattaforma di streaming avrà questa volta otto episodi (invece di sei) della durata di un’ora ciascuno e sarà prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. La produzione inizierà entro la fine dell’anno in Irlanda.

Fate The Winx Saga 2 su Netflix: cast

Confermato il cast della prima stagione: Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa. Ecco il cast completo:

Abigail Cowen nel ruolo di Bloom (Le Terrificanti Avventure di Sabrina, The Fosters)

Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella (Fugitives, The Frankenstein Chronicles)

Precious Mustapha nel ruolo di Aisha (Il giovane ispettore Morse)

Eliot Salt nel ruolo di Terra (GameFace)

Elisha Applebaum nel ruolo di Musa (Carly & Paolo Undercover Hooligan, No Reasons)

Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix (Rose Plays Julie)

Freddie Thorp nel ruolo di Riven (The Discovery of Witches, Safe, Overdrive)

Danny Griffin nel ruolo di Sky (So Awkward, The Gentlemen)

Theo Graham nel ruolo di Dane (Clink, Hollyoaks, Doctors)

Jacob Dudman nel ruolo di Sam (The Stranger, Medici, The A List)

Eve Best (Nurse Jackie – Terapia d’urto)

Robert James-Collier (Downton Abbey)

Josh Cowdery (Agents of SHIELD)

Alexander Mcqueen (The Thick of It, Sally 4Ever)

Eva Birthistle (Brooklyn, The Last Kingdom)

Fate The Winx Saga 2 su Netflix: trama

“I sei episodi della prima stagione hanno solo scalfito la superficie di questo mondo incredibilmente ricco e delle potenti fate che lo abitano. La storia di Bloom continuerà a evolversi e non vedo l’ora che il pubblico scopra ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa! E chissà chi altro potrebbe presentarsi ad Alfea prossimamente…”, ha dichiarato lo showrunner Brian Young. “Le Winx conquistano il pubblico nel loro adattamento live action proprio come fanno nell’animazione. Anno dopo anno abbiamo visto Winx trasformarsi in un fenomeno globale, una serie seguita fedelmente da milioni di fan. Grazie al loro supporto, ‘Fate: The Winx Saga’ è un successo mondiale e la seconda stagione in arrivo su Netflix continuerà a raccontarne la storia per la gioia dei fan e del pubblico in tutto il mondo”, gli ha fatto eco Iginio Straffi, creatore di Winx Club e fondatore e CEO del gruppo Rainbow.