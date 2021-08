Cosa fare a Ferragosto 2021 a Roma? Bella domanda, soprattutto in questo momento storico nel quale il Covid ci ha costretti a rivedere molte delle nostre abitudini e, con esse, anche le sorti di molti degli eventi storici (e non solo) della Capitale. Ma niente è perduto, ed anche quest’anno ce la caveremo con una delle attrazioni super interessanti ospitate dalla città.

Ferragosto 2021 a Roma, cosa fare il 15 agosto

A Roma ogni anno a Ferragosto si susseguono le sagre, gli spettacoli, i concerti all’aperto, nelle piazze, nelle chiese per festeggiare il giorno centrale dell’estate. Quest’anno – come lo scorso anno, a dire la verità – a causa della pandemia alcuni eventi non si terranno.

Ecco tutte le iniziative “superstiti” relative al giorno di Ferragosto a Roma così, se sarete costretti a rimanere in città per il 15 agosto, avrete comunque qualcosa di interessante da fare, basterà solo scegliere l’evento adatto a voi! Qui troverete il calendario estivo con le iniziative legate al giorno dell’assunzione a Roma. Cosa aspettate?

Eventi del Giorno di Ferragosto 2021 a Roma

Rimanere in città non è mai piacevole. Per fortuna, però, almeno a Ferragosto non mancheranno eventi nella capitale. Se siete tra i non fortunati che saranno costretti a rimanere al caldo a Roma per lavorare, non perdete tutti gli eventi a Ferragosto. Ce n’è per tutti i gusti:

A Cinecittà World è in programma la festa di Ferragosto più hot dell’estate. Dalle 14.30 alle 16.30 DJ Set e animazione nella Cinepiscina con palloni, sfere giganti e gonfiabili. Fontane danzanti con annessi giochi d’acqua colorati e spiaggia di sabbia finissima con ombrelloni e lettini per tanto relax.

Festival Brin . Nello storico parco della Garbatella , tutti i giorni fino a metà ottobre (15 agosto compreso), sono in programma presentazione di libri, attività per bambini, concerti dal vivo tutte le sere e tante proposte gastronomiche e culturali.

World Press Photo . La 64° edizione del World Press Photo ospiterà le 141 foto finaliste del prestigioso premio di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno fotografi professionisti per i loro migliori scatti. Attenzione, dal 6 agosto 2021, l'ingresso alla mostra è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid19.

All about Banksy 2. 250 opere provenienti da collezioni private che potrete ammirare nel Chiostro del Bramante dal 5 maggio 2021 al 9 gennaio 2022. Per un Ferragosto 2021 all'insegna dell'arte.

Archaeology Now è l'attesissima mostra di Damien Hirst alla Galleria Borghese fino al 7 novembre. Una visita la merita di certo. Perché non andarci a Ferragosto?

Nuovo Cimena Milvio è la rassegna cinematografica pronta ad animare le serate dell'estate romana con proiezioni cinematografiche gratuite. Il programma è ricco di film ed incontri. Il 15 agosto è prevista la proiezione di Heart of a Dog di L. Anderson, 2015.

Crociera con aperitivo sul Tevere

Visita al Vaticano

Visita al ghetto ebraico di Roma

Roma, Ferragosto 2021 tra arte & cultura

Saranno molti i Musei del Comune di Roma aperti, come i Musei Capitolini, il Mercato di Traiano e l’Ara Pacis, il Foro Romano. Si può scegliere di dedicare parte del 15 agosto all’arte ed alla cultura. Per saperne di più vi consigliamo di controllate sul sito del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, o sui siti ufficiali dei singolo musei per orari ed aggiornamenti dell’ultima ora.

