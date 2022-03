Festa della donna 2022, idee originali

La Festa della donna 2022 è arrivata. Cerchi idee originali per celebrarla? Se ti stai chiedendo cosa fare oggi, ti diamo qualche suggerimento diverso dal solito. Non prima, però, di aver precisato come il periodo storico che stiamo vivendo sicuramente non invogli a festeggiamenti pazzi o a chissà quali attività. Per questo, le idee che ti suggeriamo sono tutte ottime per festeggiare l’8 marzo senza strafare.

Idee originali per la festa della donna

L’8 marzo è un grande giorno per aumentare la consapevolezza contro i pregiudizi che circondano le donne e celebrare i loro successi. I modi per farlo sono parecchi, tra le idee più interessanti ti suggeriamo di:

Organizza una sessione di apprendimento con amiche e amici che abbia come oggetto ciò su cui la giornata internazionale della donna si fonda. Avrai modo di chiarirne l’origine che, come ben sappiamo, non ha poi molto di spensierato.

Realizza con le tue amiche dei video nei quali esponete il vostro pensiero sulla condizione della donna, oppure semplicemente nei quali ringraziate chi, ieri e oggi, si è battuto per far sì che le donne acquistassero una sempre maggiore considerazione.

nei quali esponete il vostro pensiero sulla condizione della donna, oppure semplicemente nei quali ringraziate chi, ieri e oggi, si è battuto per far sì che le donne acquistassero una sempre maggiore considerazione. Organizza un tè in casa : invita le tue amiche più care e fai trovare loro biscottini fatti in casa, cioccolatini e dolcetti vari. Farete quattro chiacchiere insieme in un clima disteso (utile quanto mai di questi tempi).

: invita le tue amiche più care e fai trovare loro biscottini fatti in casa, cioccolatini e dolcetti vari. Farete quattro chiacchiere insieme in un clima disteso (utile quanto mai di questi tempi). Organizza una raccolta di beneficenza a tema, magari una donazione a un’organizzazione che sostenga le cause delle donne, sia a livello locale che internazionale.

a tema, magari una donazione a un’organizzazione che sostenga le cause delle donne, sia a livello locale che internazionale. Vestiti di viola. Il viola è stato collegato ai diritti delle donne. Tale colore simboleggia forza, potere, giustizia e dignità. Potrai cogliere l’occasione per scattare qualche foto e condividerla sui tuoi social con i giusti hashtag.

Compra o regala un libro, magari la biografia di una grande donna che racconti le imprese fatte in tema di diritti delle donne e di inclusione sociale. Potrebbe essere a te, o al destinatario di tale dono, di grande ispirazione.

Cosa fare alla Festa delle donne

Le idee su cosa fare l’8 marzo ovviamente non si esauriscono qui. Puoi dedicarti (da sola o insieme a mamme, amiche, sorelle) un pomeriggio di cura personale. In Spa o a casa poco importa, l’importante è concentrarsi su se stesse. Oppure, partecipa a una lezione di yoga, di danza o palestra. Fallo con chi ti sta a cuore, fare qualcosa con gli amici è molto più divertente che farlo da soli. Infine, puoi organizzare la visione di un film a casa o al cinema, un’apericena o una cenetta informale, giusto per stare insieme.

