Festeggiare San Valentino a Roma: 3 posti dove andare da tenere a mente anche per il futuro, quando ci si potrà muovere liberamente? Te li suggeriamo noi. Roma, la città eterna, è uno dei luoghi più romantici del mondo. Il connubio perfetto tra panorami mozzafiato e intimità. Il suo è un fascino senza tempo che si presta a fare da sfondo alla festa degli innamorati. San Valentino 2021 non sarà il momento migliore per farvi una visita (causa Covid, intendiamo). Ma, quando si potrà, l’ideale sarebbe fare una lunga passeggiata, mano nella mano, ed ammirarne le bellezze. Ci sono tre posti, tuttavia, che tu e la tua dolce metà non potete proprio perdere.

San Valentino a Roma, il Colosseo

E’ una delle attrazioni dell’antica Roma più visitate in assoluto, ma non potrebbe essere altrimenti: vi si respira storia, quella lasciata dalle orme dei romani. La bellezza classica di questo monumento è tanta da togliere il fiato. Alcuni lo considerano, addirittura, il più bello del nostro pianeta. Maestoso come pochi, offre un’esperienza romantica indimenticabile. Rilassatevi a guardarlo insieme fantasticando sul vostro futuro.

San Valentino a Roma, Ponte Milvio

Tra i posti più romantici di Roma c’è il famoso Ponte Milvio (reso popolare dal film tratto dal libro di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”). Qui è usanza, da parte delle coppie, di attaccare lucchetti suggellando, così, promesse d’amore. Oggi non lo si può più fare, ma se si è innamorati merita comunque una visita. E’ famoso, inoltre, per il mercato dell’antiquariato e per la movida (pre-Covid). E’ un bellissimo e suggestivo squarcio di Roma da vivere insieme.

Pincio, per un romantico tramonto su Roma

Per concludere la giornata al meglio, si può scegliere di ammirare lo splendido tramonto su Roma dal Pincio, che costituisce una sorta di balcone panoramico. Questo è incastonato tra i giardini di Villa Borghese con i suoi sentieri, ideali per passeggiate romantiche. Sempre dal Pincio si vede uno skyline serale degno di nota, un panorama mozzafiato per tante foto e selfie di coppia.

