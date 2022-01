Giornata della memoria 2022: programmazione

Come ogni anno il 27 gennaio ricorre la giornata della memoria, una data che non si può e non potrà mai essere rimossa dalle nostre menti. È stata istituita dall’ONU diciassette anni fa per ricordare una delle pagine più brutte della storia, l’ignobile sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. Dal 2005 ad oggi la programmazione tv lascia ampio spazio a film e documentari per fare in modo che fatti del genere non accadano mai più.

Giornata della memoria 2022: programmazione tv

Il 27 gennaio 2022 sarà la giornata dedicata al ricordo della Shoah e sul piccolo schermo ci saranno alcuni film; ecco la programmazione:

RAI 2 ore 21:20: film Quando le mani si sfiorano

RAI 2 ore 23:00: documentario Le donne nei lager nazisti

RAI 3 ore 21:20: film Il disertore

RAI GULP ore 16:40: speciale Come foglie al vento

RAI MOVIE ore 14:20: film L’oro di Roma

RAI MOVIE ore 21:10: film Lo stato contro Fritz Bauer

RETE 4 daytime: film La 25a ora

CANALE 5 seconda serata: Speciale TG5: racconta anche per noi

FOCUS ore 21:15: film in prima visione Nicholas Winton: l’uomo che salvò 669 bambini

IRIS in prima serata: film Schindler’s List

Giornata della memoria 2022: programmazione streaming

Anche Netflix, Amazon Prime e Disney Plus partecipano, mettendo a disposizione prodotti in ricordo della Shoah: