Oggi, 1 giugno 2021, ricorre la Giornata internazionale dei genitori, festa dedicata al più difficile dei lavori al mondo, celebra il ruolo insostituibile che madri e padri ricoprono nell’ambito della famiglia. Istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite, la Giornata mira a riconoscere e sostenere il ruolo speciale che i genitori svolgono nella crescita dei propri figli. Non solo ci regalano la vita, ma continuano a prendersi cura di noi e a nutrirci finché non diventiamo abbastanza grandi da badare a noi stessi.

Oltre a poter costituire un’occasione imperdibile per fare qualcosa di speciale per e con loro, può essere carino scrivere o pronunciare delle citazioni a tema a mamma e papà. Ecco alcune tra le più belle frasi da dedicare per la Giornata mondiale dei genitori.

Frasi per la giornata internazionale dei genitori

Non conosciamo mai l’amore di un genitore finché non diventiamo noi stessi genitori. – Henry Ward Beecher

La profondità dell’amore dei genitori per i propri figli non può essere misurata. È come nessun’altra relazione. Supera la preoccupazione per la vita stessa. L’amore di un genitore per un figlio è continuo e trascende il dolore e la delusione. – James E. Faust

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. – Gabriel García Márquez

La migliore eredità che un genitore può lasciare ai suoi figli è pochi minuti del suo tempo ogni giorno. – OA Battista

I bambini iniziano amando i loro genitori; man mano che invecchiano li giudicano; a volte li perdonano.

(Oscar Wilde)

Alla fine della giornata, la chiave più schiacciante per il successo di un bambino è il coinvolgimento positivo dei genitori. – Jane D. Hull

Dietro ogni bambino che crede in se stesso c’è un genitore che ha creduto per primo. – Matthew Jacobson

È una cosa divertente di madri e padri. Anche quando il loro bambino è la piccola vescica più disgustosa che potresti mai immaginare, pensano già che sia meraviglioso. – Roald Dahl

Com’è essere un genitore: è una delle cose più difficili che tu possa mai fare, ma in cambio ti insegna il significato dell’amore incondizionato. – Nicholas Sparks

Non lamentarti mai di ciò che i tuoi genitori non ti danno. Probabilmente è tutto ciò che hanno.

Ama i tuoi genitori. Siamo così impegnati a crescere, che spesso dimentichiamo che anche loro stanno invecchiando.

La cosa più bella di questo mondo è vedere i tuoi genitori sorridere e sapere che tu sei la ragione dietro quel sorriso.

Chiunque può avere un figlio e definirsi genitore. Ma un vero genitore è qualcuno che mette quel bambino al di sopra dei propri bisogni e desideri egoistici.

Non c’è amicizia, non c’è amore, come quello del genitore per il figlio.

