Si avvicina il Giorno del Ringraziamento, festa tutta americana che, seppur per vie indirette, è giunta fino a noi. Impossibile non conoscerne l’esistenza grazie anche ai numerosi film e telefilm americani che non ci hanno risparmiato scene di rumorosi pranzi in famiglia e tacchini ripieni. Ma cosa ne sappiamo veramente del Ringraziamento? Andiamone alla scoperta attraverso queste 6 usanze.

Giorno del ringraziamento: quando si festeggia?

L’origine del Ringraziamento cade a metà del XVII secolo. La ricorrenza è particolarmente amata nel Nord America ed è considerata una delle feste più sentite, al pari o forse più del Natale, dato che si suole trascorrerla in famiglia di fronte ad un tipico pranzo luculliano. Negli Stati Uniti il Ringraziamento cade il quarto giovedì di ogni novembre.

6 usanze del Giorno del Ringraziamento

Tra le tradizioni più comuni associate alla Giorno del Ringraziamento ci sono queste.