Grammy Awards 2023: date, orari, streaming

Grammy Awards 2023: tutte le info

Finalmente è tempo di Grammy Awards 2023. Siamo arrivati alla 65sima edizione della cerimonia che premierà le migliori canzoni e gli artisti prendendo in considerazione il periodo di tempo che va da ottobre 2021 a settembre 2022. Ovviamente ancora non è chiaro quali saranno i vincitori, tuttavia possiamo darvi qualche info sulle date, gli orari e dove poter seguire l’evento musicale in streaming. L’iter delle nomination ai Grammy è abbastanza lungo e complicato e i membri dell’Academy hanno votato fino ad agosto. I voti sono stati poi revisionati da un comitato che ha selezionato i candidati delle categorie Big Four: gli album più significativi dell’anno, la canzone dell’anno, il miglior nuovo artista e disco dell’anno. The Recording Academy ha aggiunto cinque nuove categorie in questa edizione: il cantautore dell’anno, la migliore performance musicale alternativa, la migliore performance americana, la migliore colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi e il miglior album di poesie parlate.

Grammy Awards 2023: le date

La data da segnare sul calendario per assistere ai Grammy Awards 2023 è il 6 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles in California. Lo scorso anno la cerimonia di premiazione si è tenuta invece alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas a causa di un aumento dei contagi da Covid.

Grammy Awards 2023: gli orari

In Italia i Grammy Awards 2023 saranno visibili alle ore 2 di notte con la conduzione di Trevor Noah che sarà per la terza volta su questo palco così prestigioso. Nonostante ciò l’ex conduttore del The Daily Show ha confessato di sentirsi nervoso per la presenza di artisti del calibro di Beyoncè, Adele e Harry Styles: “Il nervosismo arriva perché ti trovi di fronte non solo ad alcuni dei migliori, ma anche ad alcuni dei più grandi artisti del mondo. La tensione fa parte di quello che faccio”. Sul palco troveremo artisti del calibro di Bad Bunny, Mary J. Blige, Sam Smith con Kim Petras, Luke Combs, Steve Lacy, Brandi Carlile e Lizzo. Ci saranno anche Doja Cat, Future e Zach Bryan, oltre a tutti gli artisti in nomination come migliori nuovi artisti.

Grammy Awards 2023: dove seguirlo in streaming

E per finire, non possono mancare i dettagli su come vederli streaming. Per chi non volesse perdere la manifestazione e seguirla in diretta si potrà seguire collegandosi live e on demand su Paramount+. Il servizio è a pagamento, tuttavia con la prova gratuita è possibile iscriversi per sette giorni e poi disdire l’abbonamento.