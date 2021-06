Grey’s Anatomy è tra le serie tv più longeve attualmente in onda, capace di tenere incollati ogni settimana davanti allo schermo milioni di spettatori che, dopo 380 episodi e 17 stagioni, amano la dottoressa Meredith Grey come se fosse un’amica storica. L’arrivo della pandemia da COVID-19 anche nella serie tv di Shonda Rhimes ha avvicinato ancora di più l’esperienza di Meredith alla nostra quotidianità nell’ultimo anno.

Nel corso degli ultimi 17 anni abbiamo visto la dottoressa Meredith Grey affrontare e superare davvero di tutto, tragedie e lutti che l’hanno resa ancora più fragile e umana ai nostri occhi, abbiamo gioito e pianto con lei e agli altri grandi personaggi creati da Shonda Rhimes, da Cristina Yang a Derek Shepherd, da Jackson Avery a Callie Torres, senza dimenticare Izzie Stevens, Teddy Altman e il dottor Mark Sloan.

Frasi come “Prendi me, scegli me, ama me” o “sei la mia persona” sono ormai iconiche e la quantità di gadget che le contengono è disarmante. Tazze, portachiavi, ciondoli e magliette sono sempre più ad un click di distanza da noi e anche soltanto su Amazon c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Se anche voi siete dei fan di Grey’s Anatomy o avete qualche amica o amico che impazzisce per la serie tv di Shonda Rhimes, ecco una serie di gadget da non perdere.

“Se uccidessi qualcuno, lei è la persona che chiamerei per aiutarmi a nascondere il cadavere… Lei è la mia persona“. Una frase ormai iconica, un dialogo che ci ha fatto commuovere e che, per molti, è diventato il modo per riferirsi alla propria migliore amica o al proprio migliore amico.

“Prendi me, scegli me, ama me”

“La tua scelta è semplice: lei o me. Io sono sicura che lei è una gran donna, ma vedi, io ti amo, in un modo veramente incredibile, cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l’ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che mi porta ad odiarti mi spinge ad amarti per cui prendi me, scegli me, ama me”.

Sono passati quindici anni da quando Meredith ha pronunciato quella frase entrata fin da subito nel cuore dei fan della serie e ancora oggi quel “Prendi me, scegli me, ama me” è tra i protagonisti assoluti di proposte in matrimonio in ogni parte del Mondo.

