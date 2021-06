Grey’s Anatomy 17: la stagione

Grey’s Anatomy 17 sta per giungere al termine anche in Italia con i nuovi episodi su Fox, mentre in America è arrivato alla sua conclusione da qualche settimana. Negli Stati Uniti è stato trasmesso il diciassettesimo e ultimo episodio, nel nostro Paese sta per andare in onda il sedicesimo e penultimo episodio. Nelle prime quindici puntate abbiamo visto tutti i dottori alle prese con la pandemia da Covid-19: Meredith ha preso il virus ed ora è riuscita a tornare in vita, “lasciando Derek” sulla spiaggia dei sogni. De Luca è stato ucciso, mentre Jackson ha lasciato definitivamente Seattle per trasferirsi a Boston e stare vicino all’ex moglie April e la loro figlia. Ecco cosa succede nel sedicesimo e penultimo episodio della diciassettesima stagione!

Grey’s Anatomy 17: trama episodio 16 [SPOILER]

Nel sedicesimo episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia andrà in onda il 22 giugno su Sky e in contemporanea su NOW vedremo Meredith rifiutare di tornare a lavoro perché non si sente ancora guarita del tutto. Nel frattempo Link comunica ad Amelia la volontà di allargare la famiglia, tuttavia la donna non riesce a confessargli di non volere un altro figlio e per questo motivo si confida con il suo ex Owen. Infine Maggie è incerta sulla preparazione del matrimonio, infatti desidera avere una cerimonia intima e non sa come dirlo al suo futuro marito per non ferirlo. Una penultima puntata tranquilla in attesa di un gran finale esplosivo?

Leggi anche:

Grey’s Anatomy 17: il cast

Nel cast troviamo gli attori storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery). Senza dimenticare anche Caterina Scorsone come Amelia Shepherd, Camilla Luddington come Jo Wilson, Kelly McCreary come Maggie Pierce, Kim Raver come Teddy Altman e Giacomo Gianniotti come Andrew DeLuca. E ancora Jake Borelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Sophia Ali Taylor (Dahlia Qadri), Rushi Kota (Vik Roy) e Jaicy Elliot (Taryn Helm).