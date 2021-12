How I Met Your Father: cosa sapere

Mesi fa il servizio di video in streaming americano Hulu ha confermato ufficialmente l’uscita della commedia How I Met Your Father, spin-off ufficiale dell’amatissima How I Met Your Mother. La nuova serie avrà 10 episodi che, da come si intuisce dal titolo, sarà incentrata su una nuova storia, quella di Sophie interpretata da Hilary Duff che racconterà a suo figlio come ha conosciuto suo padre. Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo su How I Met Your Father.

How I Met Your Father: La trama

How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La serie, poi, fa un passo indietro fino al 2021 quando Sophie e il suo gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi. Come accaduto a Ted in How I Met Your Mother, anche nella nuova serie vedremo la protagonista alle prese con diverse storie d’amore, la maggior parte delle quali saranno fallimentari. Siamo certi che vi piacerà vedere tutte le esperienze amorose della giovane Sophie.

How I Met Your Father: data di uscita in Italia

How I Met Your Father uscirà negli Stati Uniti, su Hulu, il 18 gennaio 2022 con i primi due episodi, gli altri 8 episodi andranno in onda una volta a settimana. Come molte delle nuove serie prodotte da 20th Television per Hulu, in Italia dovrebbe arrivare in streaming su Disney+ poco dopo, quindi verso febbraio o marzo, ma forse ci sono buone possibilità che possa arrivare da noi in contemporanea, o quasi, con gli Stati Uniti.

