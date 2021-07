Serie tv sull'amicizia da vedere assolutamente

Quando pensiamo ad una serie tv sull’amicizia, la prima a venire in mente è, molto probabilmente, Friends. Oltre che il titolo, a renderla una delle più significative nella Giornata internazionale dell’amicizia (che, tra parentesi, si celebra oggi 30 luglio), è la sua trama e, naturalmente, il suo super simpatico cast. Ciò l’ha resa la più famosa serie tv con un gruppo di amici.

Ma Friends non è la sola: ci sono così tante altre fantastiche serie aventi come protagonisti amici e amiche, che non avrai che l’imbarazzo della scelta. Se stai cercando una serie che forse non hai mai visto prima per la tua prossima maratona, te ne suggeriamo alcune tra le più belle.

Serie tv sull’amicizia

New Girl : vede Zooey Deschanel nei panni di Jess, una donna che va a vivere con tre coinquilini maschi dopo aver rotto con il suo ragazzo. La trama ha come fulcro le vicende della loro amicizia, e di quella tra la stessa Jess e Cece.

Grace & Frankie parla di due donne sulla settantina che diventano amiche e coinquiline dopo aver scoperto che i loro mariti sono innamorati l'uno dell'altra. Il cast è eccezionale: Jane Fonda e Lily Tomlin vi dicono niente?

Stranger Things : parla di un gruppo di ragazzini negli anni '80 che stanno vivendo eventi molto strani. L'amicizia tra tutti i giovani protagonisti durante la loro crescita è il motivo per il quale non dovresti perderla.

Broad city . Star di questa esilarante sitcom sono Abbi e Ilana. La serie è incentrata sulla loro amicizia e offre innumerevoli momenti di risate.

Sex and the city . Hai detto serie tv con migliori amiche? Probabilmente sei rimasto l'unico a non averla vista. Racconta l'amicizia tra 4 splendide donne newyorkesi. La serie ruota intorno all'editorialista sessuale Carrie Bradshaw ed alle sue tre "fidanzate single".

PEN15 . Ha come protagoniste Maya Erskine e Anna Konkle, che interpretano le versioni della scuola media di loro stesse nel 2000. La cosa buffa, è che i loro compagni di cast sono dei veri tredicenni. Pronto per essere travolto dalle risate?

Will & Grace . Altro punto fermo tra le serie tv degli anni '90 , è una delle prime sitcom di successo con due protagonisti gay. E' incentrata sui migliori amici Will e Grace e sui loro relativi migliori amici, Jack e Karen.

Scrub. Non si tratta della solita serie ambientata in ospedale. Segue le vicende di un gruppo di amici, tirocinanti all'ospedale del Sacro Cuore, che non sanno esattamente cosa stanno facendo.

