Halloween è ormai alle porte e, ora che la pandemia di COVID-19 ci sta dando un po’ di tregua, si può pensare a festeggiare in compagnia come l’anno scorso non è stato possibile, sfoggiando costumi e travestimenti in feste con amici e familiari, sempre nel rispetto nelle norme sanitarie vigenti. Vi siete già organizzati e sapete già con quale costume presentarvi alle feste per lasciare tutti a bocca aperta? Se la risposta è no, proviamo noi a darci dieci idee per costumi di Halloween ispirati a film e serie TV a partire dai grandi classici.

10 idee per costumi per Halloween ispirati a film e serie TV

Squid Game (↑)

Squid Game è la serie del momento e il merchandising legato a questo gioiello coreano targato Netflix sta andando a ruba, dalle scarpe alle maschere, passando per le tute dei giocatori. C’è da giurarci: quest’anno saranno in tantissimi a presentarsi a feste ed eventi vestiti come i personaggi di Squid Game. E chi siamo noi per essere da meno? Ecco qualche proposta disponibile su Amazon:

Harry Potter (↑)

Un grande classico. Il magico mondo di Harry Potter ci dà sempre degli ottimi spunti. Sia che si scelga uno dei protagonisti della saga letteraria e cinematografica sia che si punti ai personaggi secondari, l’effetto WOW è sempre assicurato. Avete un personaggio preferito o volete lasciarvi ispirare? Ecco le migliori idee per questo Halloween.

Facciamo un salto nel mondo dell’horror per i costumi legati alla saga cinematografica di Saw L’Enigmista, con l’iconico Jigsaw a farla da padrone (ma non solo).

La Casa di Carta (↑)

La Casa di Carta di Netflix o si ama o si odia, non ci sono vie di mezzo. Se rientrate nella prima casistica, avete l’imbarazzo della scelta per festeggiare Halloween in gruppo ispirandovi al grande successo spagnolo di Netflix. Senza fare rapine, ovviamente.

Game Of Thrones (↑)

La serie capolavoro di HBO si è chiusa da tempo e diversi spin-off sono in lavorazione, ma possiamo già parlare di Game Of Thrones come di un altro grande classico della serialità televisiva. E allora perché non sfoggiare costumi ispirati a personaggi come Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister o Cersei Lannister?

Ecco qualche proposta disponibile su Amazon:

Nightmare on Elm Street (↑)

L’intramontabile Freddy Krueger fa sempre la sua bella figura ad una festa di Halloween che si rispetti. L’iconico maglione, il guanto con le lame e la faccia sfregiata dal fuoco sono facili da riprodurre, ma se volete partire da zero ecco qualche opzione:

Ghostface, il protagonista della saga cinematografica di Scream, sta per tornare in sala tra una manciata di mesi con un nuovo capitolo della serie. Quale migliore occasione per lasciare tutti a bocca aperta alla prossima festa di Halloween? Bastano una maschera e un mantello nero.

C’è qualcosa di più terrificante di Pennywise o IT che dir si voglia? Potete scegliere tra la versione ispirata alla miniserie degli anni ’90 o a quella dei due film usciti negli ultimi anni. Pronti per terrorizzare tutti con palloncini e fauci in bella mostra?

Anche qui potete dare sfogo alla vostra fantasia e mettere in piedi gli Avengers coi vostri amici, ma non solo. Ecco qualche idea:

Il mondo Disney (↑)

I più nostalgici possono andare sul sicuro con la Disney, dalle amatissime principesse ai grandi cattivi, per piccoli e adulti. Basta lasciarsi ispirare dalla fantasia: