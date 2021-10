Il collegio 6: tutti i nomi dei concorrenti

Il collegio 6 torna in tv

Torna, come ogni anno, il reality di Rai 2 che continua ad appassionare il pubblico dei giovanissimi, i protagonisti de Il Collegio 6 saranno catapultati nel 1977 e Giancarlo Magalli sarà ancora una volta il narratore che racconterà ai telespettatori a casa questo decennio. L’appuntamento con la prima puntata sarà martedì 26 ottobre, in prima serata alle 21:20, su Rai 2: così comincerà la sesta edizione de “Il Collegio”, il docu-reality che nel corso del tempo si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. La trasmissione – esperimento televisivo e sociale, quest’anno catapulterà i 20 studenti del collegio nel 1977. Ecco chi ci sarà!

Leggi anche:

Il collegio 6: nomi dei concorrenti

I nuovi allievi sono Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb). E ancora Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn). Infine troviamo Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

Il collegio 6: il resto del cast

Alle porte del cancello li aspetteranno due sorveglianti un uomo e una donna; la figura maschile si occuperà dei ragazzi mentre la figura femmine delle ragazze. Siete curiosi di sapere chi sono gli insegnanti di questa edizione? Scopriamoli insieme!

Andrea Maggi, insegnante di italiano;

Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali;

Luca Raina, storia e geografia;

Alessandro Carnevale, insegnate di educazione artistica

E ovviamente il preside Paolo Bosisio. Ricordiamo che su RaiPlay i fan del programma potranno scoprire in esclusiva già dallo scorso 5 ottobre i divertenti provini che, grazie a domande di “cultura generale”, hanno permesso di individuare il cast. Dall’11 ottobre invece saranno disponibili in streaming le Backstories che sveleranno le passioni e i talenti dei protagonisti della nuova edizione.