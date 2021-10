Il Collegio 6: programma

Il collegio è un programma per adolescenti che va in onda su Rai 2 ormai dal 2017; venti studenti, abituati alle usanze e alla vita del 2021 vengono catapultati nell’anno 1977: un anno pieno di innovazione che ha migliorato il lato economico e sociale del nostro Paese. Gli sudenti varcheranno i cancelli del Collegio “Regina Margherita” di Anagni in provincia di Frosinone, per partecipare alla sesta edizione del programma, creato da Rai2. Il programma nasce come un esperimento sociale ma è diventato sin da subito uno dei programmi più attesi e visti soprattutto dai giovani.

Il Collegio 6: gli insegnanti

In questa edizione, come nelle altre, parteciperanno ben 20 studenti. Alle porte del cancello li attenderanno due sorveglianti un uomo e una donna; la figura maschile si occuperà dei ragazzi mentre la figura femmine delle ragazze. Siete curiosi di sapere chi sono gli insegnanti di questa edizione? Scopriamoli insieme!

Andrea Maggi, insegnante di italiano;

Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali;

Luca Raina, storia e geografia;

Alessandro Carnevale, insegnate di educazione artistica

E ovviamente il preside Paolo Bosisio.

La voce che narrerà le avventure di questi ribelli adolescenti sarà quella di Giancarlo Magalli.

Il Collegio 6: data di uscita

La nuova edizione del collegio sarà visibile su Rai 2, in prima serata, a partire da Martedì 26 Ottobre 2021. Se non volete perdervi nessun dettaglio del Collegio vi ricordiamo che dal 5 Ottobre, su RaiPlay potete vedere tutti i divertentissimi provini dei nostri collegiali. A questo punto non ci resta che attendere questa nuova edizione. Noi la seguiremo e voi?

Leggi anche: Il Collegio 5: anticipazioni penultima puntata