Justin Bieber 2022: cosa sapere

Justin Bieber torna finalmente dopo un po’ di tempo in tour. Il cantante canadese ha annunciato il suo “Justice World Tour”, con più di 40 nuovi concerti. Si parla di ben 98 date in 20 paesi. Proprio per l’ingente numero di live previsti, i concerti si divideranno tra il 2022 e il 2023. Le notizie, non sono ancora finite: anche per i fan italiani, c’è là possibilità di rivedere il loro idolo dal vivo che sognano da tempo. Ci saranno due concerti, anche se non imminenti: il 27 e 28 gennaio 2023 in Italia. Anche se manca più di un anno, siete contenti della novità?

Justin Bieber 2022: quando e dove

Senza perderci in chiacchiere andiamo subito a vedere quando e soprattutto dove si esibirà il famossissimo cantante canadese Justin Bieber.

Date nel 2022:

22/05 – Monterrey, MX @ Estadio de Béisbol Monterrey

23/05 – Guadalajara, MX @ Estadio 3 de Marzo

25/05 – Città del Messico, MX @ Foro Sol

03/08 – Skanderborg, DK @ Smukfest

05/08 – Malmo, SE @ Bigslap Xl

07/08 – Trondheim, NO @ Trondheim Summertime

09/08 – Helsinki, FI @ Kaisaniemen Park

04/09 – Rio de Janeiro, BR @ Rock In Rio

07/09 – Santiago, CL @ Estadio Nacional

10/09 – Buenos Aires, AR @ Estadio Único de La Plata

28/09 – Cape Town, SA @ Cape Town Stadium

01/10 – Johannesburg, SA @ Johannesburg FNB Stadium

13/10 – Tel Aviv, IS @ HaYarkon Park

22/11 – Perth, Australia @ HBF Park

26/11 – Melbourne, Australia @ Marvel Stadium

30/11 – Sydney, Australia @ Sydney Football Stadium

03/12 – Brisbane, Australia @ Suncorp Stadium

07/12 – Auckland, Nuova Zelanda @ Mt Smart Stadium

Justin Bieber 2022: biglietti e prezzi

Volete andare a vedere il vostro cantante preferito e volete sapere dove acquistare i biglietti per il concerto di Justin Bieber? Continuate a leggere: non dovrai fare altro che cliccare sul sito di Ticketone. Ecco a voi anche i prezzi dei biglietti:

Parterre in piedi: 79,35 euro

Settore numerato: 98,90 euro

Settore numerato visibilità laterale: 98,90 euro

Settore numerato visibilità limitata: 98,90 euro

Settore numerato: 89,70 euro

Vip Pack Justice: 1049 euro

Vip Pack Peaches: 225 euro

Vip Pack Ghost: 299 euro

Vip Pack Hold On :199 euro.

