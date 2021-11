Justin Bieber 2023: cosa sapere

Justin Bieber torna finalmente nel 2023 con il suo tour, il Justice World Tour, il più amato, seguito e atteso dai giovani ragazzi. Il cantante canadese ha annunciato il suo “Justice World Tour”, con più di 40 nuovi concerti. Saranno ben 98 date in 20 paesi sparsi nel mondo: i concerti saranno divisi tra il 2022 e il 2023. Per tutti i fan italiani, vogliamo dirvi che ci daranno due date in Italia, a Bologna il 27 e 28 gennaio 2023 e potrete finalmente vedere e ascoltare anche voi il vostro idolo d’infanzia. Siete pronti? Noi non vediamo l’ora.

Justin Bieber 2023: dove e quando

Andiamo a vedere quando e dove si terrà il mega concerto mondiale del cantante canadese Justin Bieber nel 2023:

Date nel 2023:

13/01 – Amsterdam, Paesi Bassi @ Ziggo Dome

16/01 – Amburgo, DE @ Barclays Arena

18/01 – Zurigo, CH @ Hallenstadion

21/01 – Lisbona, PT @ Altice Arena

23/01 – Madrid, ES @ WiZink Center

25/01– Barcellona, ES @ Palau Sant Jordi

27/01 – Bologna, IT @ Unipol Arena

28/01 – Bologna, IT @ Unipol Arena

31/01 – Colonia, DE @ LANXESS Arena

02/02 – Francoforte, DE @ Festhalle

04/02 – Berlino, DE @ Mercedes-Benz Arena

08/02 – Glasgow, Regno Unito @ OVO Hydro

11/02 – Aberdeen, Regno Unito @ P&J Live

13/02 – Londra, Regno Unito @ The O2

14/02 – Londra, Regno Unito @ The O2

22/02 – Birmingham, Regno Unito @ Resorts World Arena

25/02 – Manchester, Regno Unito @ AO Arena

26/02 – Sheffield, Regno Unito @ Utilita Arena

06/03 – Parigi, FR @ Accor Arena

09/03 – Monaco di Baviera, DE @ Olympiahalle

11/03– Budapest, HU @ Budapest Arena

12/03 – Praga, CZ @ O2 Arena

15/03 – Stoccolma, SE @ Tele2 Arena

17/03 – Copenaghen, DK @ Royal Arena

18/03– Copenaghen, DK @ Royal Arena

20/03 – Anversa, BE @ Sportpaleis

24/03 – Vienna, AT @ Sportpaleis

25/03 – Cracovia, PL @ TAURON Arena

Justin Bieber 2023: biglietti e prezzi

Ma dove si possono acquistare i biglietti del cantante? I biglietti sono già acquistabili sul sito internet online di Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster. E quando costa un biglietto?

Ecco a voi l’elenco dei prezzi dei biglietti in base al settore:

Parterre in piedi: 79,35 euro

Settore numerato: 98,90 euro

Settore numerato visibilità laterale: 98,90 euro

Settore numerato visibilità limitata: 98,90 euro

Settore numerato: 89,70 euro

Vip Pack Justice: 1049 euro

Vip Pack Peaches: 225 euro

Vip Pack Ghost: 299 euro

Vip Pack Hold On :199 euro

Potrebbero interessarti: