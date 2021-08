La Casa nella Prateria: il reboot

La casa nella prateria è definita una serie cult statunitense prodotta tra il 1974 e il 1983, è ispirata alla serie di romanzi dal titolo originale Little Housedella scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder. Al centro della storia, le difficoltose vicissitudini di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria, vicino a un paesino del Minnesota negli anni 1870-90. E’ divisa in 9 stagioni a cui si aggiungono un film pilota, un film speciale con spezzoni della serie e nuove scene, e tre film finali; ha riscosso molto successo in quanto ha toccato profondi temi quali l’adozione, la droga, il razzismo, la cecità e molti altri. Ora si parla di rebbot, scopriamone meglio alcuni dettagli.

La Casa nella Prateria: i protagonisti del reboot

Il protagonista indiscusso è Charles Ingalls insieme alla moglie Caroline; non mancheranno Mary Ingalls e Laura Ingalls che diventerà una scrittrice di libri per bambini. Alcuni dei personaggi storici purtroppo non ci sono più, sono morti e quindi non è ancora chiaro come e se verranno sostituiti. Non ci resta che attendere e scoprire come evolverà la storia, nel frattempo scopriamo come sono oggi i protagonisti.

La Casa nella Prateria: come sono oggi i protagonisti?

Ed eccoli oggi:

Laura Ingalls Wilder: interpretata dall’attrice Melissa Gilbert, dopo questo ruolo ha recitato in numerosissimi film e serie TV – da Secrets and lies a The Night Shift -, per poi partecipare, nel 2015, al reality Dancing with the Stars; Mary Ignalls: interpretata da Melissa Sue Anderson, ha recitato anche ne La signora in giallo e Vita da strega; più recentemente la ritroviamo in Marco Polo e Marker 187; La piccola di casa era interpretata dalle gemelle Linsday e Sidney Greenbush: si sono ritirate a vita privata e si sono sposate; Caroline Quiner Ingalls: la madre interpretata da Karen Grassle, dopo la serie ha lavorato in My greatest teacher, Wyatt Earp, Tales of everyday magic e la signora in giallo; Albert Quinn Ingalls: interpretato da Matthew Labyorteaux interpreta il ruolo del figlio adottivo degli Ingalls, ha fondato con il fratello lo Youth Rescue Fund a sostegno dei giovani in difficoltà; Almanzo: interpretato da Dean Butler, è il marito di Laura; oggi è documentarista sportivo e produce show come Feherty per Golf Channel; Nellie Oleson: interpretata da Alison Arngrim è un personaggio cattivo e dispettoso che ne combina di tutti i colori alla piccola Laura; oggi l’attrice è riuscita ad esorcizzare il suo perfido personaggio dedicandosi alla scrittura di un libro autobiografico; James Cooper Ingalls: interpretato da Jason Bateman, è un altro figlio adottivo degli Ingalls, è oggi comico-celeb di Hollywood, ricordato soprattutto per la sua interpretazione in Come ammazzare il capo… e vivere felici.

