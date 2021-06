La Mia Felicità di Fabio Rovazzi e Eros Ramazzotti: uscita

Venerdì 25 giugno 2021 è arrivata in radio e su tutte le piattaforme digitali “La mia felicità“, la nuova canzone di Fabio Rovazzi con la collaborazione di Eros Ramazzotti, fuori per Virgin Records/Universal Music. L’inedita coppia da milioni di streaming si unisce per la prima volta con il completo da tormentone estivo grazie ad un featuring fresco, pronto ad esplodere e a conquistare la stagione più calda dell’anno.

La Mia Felicità di Fabio Rovazzi e Eros Ramazzotti: significato

Rovazzi torna dopo due anni di silenzio con un’ode pop alla ricerca della spensieratezza e dell’autoironia, pensata per contestualizzare il periodo che stiamo vivendo, con leggerezza e annullare qualsiasi gap generazionale, parlando della grande voglia di ritorno alla vita in un dialogo serratissimo con l’amico e collega Eros. I due ci fanno dondolare a ritmo funky sulle corde della libertà, ricordandoci quanto sia bello perdersi e non fare programmi.

La Mia Felicità di Fabio Rovazzi e Eros Ramazzotti: testo

Ecco il testo ufficiale del brano “La mia felicità” di Fabio Rovazzi e Eros Ramazzotti: