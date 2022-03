LDA e Calma contro Daniele Silvestri: la polemica ad Amici

LDA e Calma contro Daniele Silvestri: cos’è successo

In attesa di vedere la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che è stato già registrato, ma che verrà trasmesso in prima serata sabato 26 marzo 2022 su Canale 5, non mancano le polemiche nella scuola. Il professore Rudy Zerbi ha assegnato ai cantanti LDA e Calma una canzone di Daniele Silvestri molto famosa e che ha anche partecipato al Festival di Sanremo: stiamo parlando de La Paranza. Subito LDA si è lamentato per questa scelta: “Cioè dobbiamo fare questa? Io mi oppongo. Ma che è? Non la canto. A me sarebbe andato bene anche il reggaeton, ma almeno parlava di qualcosa. Con tutto il rispetto per Daniele Silvestri. Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l’artista, ma io non lo faccio”. Anche Calma si è opposto a questa decisione: “Quando arriva ‘La paranza è una danza che se balla de panza’. Non posso cantarla, io mi vergogno”.

LDA e Calma contro Daniele Silvestri: le parole di Rudy Zerbi e Gigi D’Alessio

Rudy Zerbi subito ha criticato i due concorrenti: “Chi si deve vergognare siete voi, dell’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, della supponenza con la quale parlate di cose che non sapete neanche cosa siano, della strafottenza con la quale vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri. Voi lo sapete che in quella canzone si parla di mafia. Io mi vergognerei. Non sapete neanche di cosa parlate. Non sapete chi sia Daniele Silvestri. Siete cascati male. Il discografico di quel pezzo ero io, il contratto per quel pezzo l’ho fatto io. Insieme a lui ho raccontato e promosso quella canzone. LDA se non riesci a cantare una canzone del genere hai sbagliato mestiere“. Ovviamente è intervenuto sui social anche Gigi D’Alessio, padre di LDA, criticando il figlio: “Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto. Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta”.

La paranza: la canzone di Daniele Silvestri

La paranza è il singolo di Daniele Silvestri che fa parte dell’album Il latitante, pubblicato nel 2007. Il brano è stato presentato in gara al Festival di Sanremo di quell’anno, dove ha ottenuto un grande successo e si è piazzato al quarto posto, subito dietro a Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi), Nel perdono (Al Bano) e Schiavo d’amore (Piero Mazzocchetti). Ha raggiunto il primo posto delle canzoni più passate in radio. Il titolo della canzone fa riferimento all’uso che il termine paranza ha nel gergo della camorra in cui viene usato per indicare i gruppi camorristici armati. Il testo, apparentemente spensierato, ha in realtà alcuni riferimenti all’attualità e alla cronaca nera italiana di quegli anni.