Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con “Combat Pop”: significato

È stata annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 de Lo Stato Sociale, che dal 2 al 6 marzo parteciperà alla settantunesima edizione, dove gareggerà nella categoria Big con il brano “Combat Pop”. Si tratta di una canzone che arriva dopo un anno davvero difficile per ogni artista: “Dopo tanti mesi vogliamo tornare a far succedere qualcosa su un palcoscenico, che per noi è come una casa”, hanno dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Leggi anche:

Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con “Combat Pop”: audio

L’audio del brano “Combat Pop” di Lo Stato Sociale sarà disponibile dopo la prima esecuzione del brano che avverrà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo o nella prima o nella seconda serata della kermesse canora di mamma Rai. Proprio nel corso di queste due puntate in prima serata sulla Rete Ammiraglia i 26 artisti in gara eseguiranno per la prima volta la loro canzone e poi sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Ancora non è stato annunciato se Lo Stato Sociale si esibirà martedì 2 o mercoledì 3 marzo.

Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con “Combat Pop”: testo

Il testo del brano “Combat Pop” de Lo Stato Sociale è disponibile a tutti a partire da martedì 23 febbraio 2021, in seguito all’uscita del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni che ha pubblicato tutti i testi delle canzoni in gara, sia dei Big, sia delle Nuove Proposte. Ecco il testo ufficiale: