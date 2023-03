LOL 3 su Prime Video: puntate e come vederlo

LOL 3 su Prime Video: ecco quando

La prima e la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori hanno avuto un enorme successo di pubblico su Prime Video e non solo. In occasione dello scorso Natale la piattaforma di streaming ha pubblicato anche delle puntate speciali di LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, in cui abbiamo visto alcuni concorrenti della prima e della seconda edizione. Tanta attesa per la terza stagione che prenderà il via su Amazon il prossimo 9 marzo. Nella prima stagione abbiamo visto Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Nella seconda invece Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni. Chi ci sarà nella terza?

LOL 3 su Prime Video: puntate

Nel cast di quest’anno troviamo Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi: questi dieci personaggi dovranno sfidarsi sotto lo sguardo attento di Fedez e di Frank Matano. Saranno sei puntate in tutto, di cui 4 già disponibili dal 24 febbraio dal 9 marzo e le ultime 2 dal 16 marzo. Chi si aggiudicherà 100 mila euro da devolvere ad un ente benefico a scelta? Chi riuscirà a rimanere serio per ben 6 ore? Nella prima stagione ha vinto Ciro Piriello, mattatore del gruppo dei The Jackal, attivo dal 2005 nel campo della produzione video. Nella seconda stagione ha trionfato invece Maccio Capatonda che si è trovato ad un terribile scontro finale con Virginia Raffaele. Ospite speciale di questa terza stagione e gradito ritorno sarà proprio Maccio come “arma letale della risata”.

LOL 3 su Prime Video: come vederlo

LOL Chi ride è fuori è a disposizione per tutti gli iscritti ad Amazon Prime Video: per accedere alla piattaforma di streaming basta fare un account Amazon e attivare la prova gratuita di 30 giorni (o 90 in caso di studenti). Nel momento dell’abbonamento viene chiesto subito un metodo di pagamento (solo carta di credito), ma l’addebito verrà fatto solo dopo la fine della prova gratuita al costo di 49,99 euro all’anno. Per attivare Amazon Prime Video sulla televisione di casa è necessario invece cliccare sull’area Smart del televisore, andare sull’icona di Amazon Prime Video e continuare con il login dell’account per iniziare la visualizzazione dei contenuti della piattaforma.

