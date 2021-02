L'Ultimo Paradiso su Netflix: trama e dichiarazioni

L’Ultimo Paradiso su Netflix: uscita

Disponibile su Netflix dallo scorso 5 febbraio “L’ultimo paradiso“, film originale prodotto dalla stessa piattaforma di streaming in associazione con Mediaset e con Lebowski e Silver Productions. “Mia madre le storie le sapeva raccontare. E io, insieme a mia sorella e i miei due fratelli più grandi, restavamo lì, a bocca aperta ad ascoltarla. Eravamo rapiti dai suoi racconti, dalla sua voce, con la quale magicamente trasformava quelle parole in immagini, dando vita a personaggi rimasti poi impressi nella mia mente. Riaprendo una pagina di un passato che mi appartiene, attraverso le immagini, ho cercato di dar voce a fatti rimasti sepolti nel tempo. Il film “L’ULTIMO PARADISO” si ispira a un fatto realmente accaduto alla fine degli anni ’50, al Sud, dove sono nato e cresciuto”, ha commentato il regista Rocco Ricciardulli.

L’Ultimo Paradiso su Netflix: sinossi

Ci troviamo nel 1958 in un piccolo paese del sud Italia. Ciccio (che ha il volto di Riccardo Scamarcio) è un contadino di 40 anni. È sposato con Lucia (interpretata da Valentina Cervi) e hanno un bambino di 7 anni. Ciccio sogna di cambiare le cose e combatte con i suoi compaesani contro chi da sempre sfrutta i più deboli. È segretamente innamorato di Bianca (Gaia Bermani Amaral), la figlia di Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), un cattivo e temuto proprietario terriero che da anni sfrutta tutti gli altri. Ciccio vorrebbe scappare insieme a lei ma, non appena Cumpà Schettino verrà a sapere della loro storia d’amore, una serie di eventi comincerà a sconvolgere la vita di tutti e niente sarà più come prima: questa è la trama ufficiale del film. Ecco il cast completo:

RICCARDO SCAMARCIO Ciccio

GAIA BERMANI AMARAL Bianca

ANTONIO GERARDI Cumpà Schettino

VALENTINA CERVI Lucia

ANNA MARIA DE LUCA Ninetta

MIMMO MIGNEMI Don Luigi

FEDERICA TORCHETTI Maria

DONATO DE MITA Cosimo Schettino

MATTEO SCALTRITO Rocchino

NICOLETTA CARBONARA Mariella

ERMINIO TRUNGELLITO Vincenzo

L’Ultimo Paradiso su Netflix: dichiarazioni

“Il finale l’abbiamo scritto 10 giorni prima di averlo girato. Alla fine di ogni giornata c’era un vero e proprio work in progress, un lavoro durato tutto il tempo, da quando ho deciso di produrlo e di prendermi carico di questa responsabilità”, ha dichiarato lo stesso Riccardo Scamarcio nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Bianca è un personaggio moderno che rispecchia la donna di oggi che cerca riscatto, libertà e giustizia, non vuole sottostare a determinate regole che allora vigevano al Sud Italia”, ha aggiunto Gaia Bermani Amaral.