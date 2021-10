Medusa di Agape: testo e significato

Medusa di Agape: uscita

“Medusa” è il nuovo singolo della cantautrice romana Agape, in uscita in radio e nei digital store venerdì 29 ottobre 2021. È la storia di una vittima, raccontata attraverso il famoso personaggio mitologico Medusa. La canzone – scritta dalla stessa Giorgia Papasidero (questo il vero nome dell’artista) e Diego Pistolesi per Gotham Dischi – ha un ritmo deciso e incalzante, come un risvolto positivo, un messaggio di speranza.

Medusa di Agape: significato

“Bellissima, seducente e condannata per questo – dice l’artista in merito al brano – Vittima in quanto ha subito un’offesa, un danno, un sopruso proprio da chi avrebbe dovuto proteggerla e tutelarla. Un’umana devota agli dei, le stesse divinità che l’hanno calpestata e umiliata, ma è anche la storia di una donna vittima di abusi e violenza, che non riceve sostegno, aiuto o garanzie da chi dovrebbe farla sentire al sicuro. Mortificata e trasformata in un mostro per nascondere le colpe di chi non può essere accusato, spesso nella nostra società succede questo, proprio come è stato per Medusa”.

Medusa di Agape: testo

