Misteri nascosti: il thriller arriva su Sky Cinema Uno e Now

Dal 7 maggio 2021 arriva su Sky Cinema Uno e in streaming su Now il film del 2016 Misteri nascosti, diretto da Peter A. Dowling, con Radha Mitchell, Rupert Graves, Ian McElhinney, David Robb, Joanne Crawford, Liam Carney, Declan Conlon, Lesa Thurman, Clare Barrett, Aron Hegarty, Deirdre Monaghan, Rachel Oliva. Scopriamo insieme la trama e tutti i dettagli!

Misteri nascosti: il thriller arriva su Sky Cinema Uno e Now

Misteri nascosti: trama del film

Per cercare di superare lo shock dell’aborto, la Dottoressa Tora (interpretata da Radha Mitchell) cambia città con il marito (che ha il volto di Rupert Graves) e si trasferisce nelle Shetland, a largo delle coste scozzesi. In questo posto la donna fa un ritrovamento davvero incredibile: un cadavere con strani simboli sul corpo (sulla schiena, incisi a sangue, tre simboli runici) a cui è stato letteralmente strappato il cuore dal petto. Quella che però sembrava essere solo una vecchia vittima di antichi rituali, si scoprirà essere invece l’omicidio di una donna che ha partorito da poco. Per questo motivo Tora verrà risucchiata in un mistero di donne misteriosamente sparite subito dopo il parto la cui scomparsa sembra essere collegata direttamente ai vecchi miti dell’isola.

Leggi anche: Gli anime thriller da vedere: ecco la lista

Misteri nascosti: curiosità sul film

Il film è basato sul libro “Sacrifice” di Sharon Bolton. La sinossi del libro e quella del film sono praticamente identitici: “Chi era la donna? Che macabro rituale si è svolto sul suo corpo? E soprattutto, dov’è il suo bambino? Enigmi che Tora dovrebbe lasciare alla polizia. Non farlo sarà la sua condanna. O forse la sua salvezza”, si legge nello specifico nella trama ufficiale del romanzo. Ecco il cast completo del film: