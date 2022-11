MTV EMA 2022 in streaming: come vederlo

MTV EMA 2022 streaming: come vederlo

Domenica 13 novembre 2022 presso il PSD BANK DOME a Dusseldolf in Germania si svolgeranno gli MTV Europe Music Awards, meglio conosciuti come EMA. Il red carpet e la premiazione verranno trasmessi MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV MUSIC (canale Sky 132 e 704) e VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky) con il commento in italiano di Carolina Di Domenico e di Jody Cecchetto a partire dalle ore 20. Lo show sarà in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21, quindi direttamente con la cerimonia di premiazione vera e propria. Lo speciale della manifestazione sarà disponibile in streaming da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount.

MTV EMA 2021 streaming: cast

Sul palco ci saranno (tra gli ospiti annunciati almeno fino ad adesso) – oltre ai conduttori Rita Ora e Taika Waititi –

Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi e Muse. Il cantautore nominato ai GRAMMY Julian Lennon, la modella e attivista di fama mondiale Leomie Anderson e il cantautore britannico e star di TikTok Sam Ryder consegneranno i premi, oltre ad altri presenter.

Leggi anche:

MTV EMA 2022 streaming: nomination

MTV ha annunciato le candidature e troviamo Harry Style, in testa al gruppo di artisti con ben sette nomination, tra cui “Best Artist” “Best Song” e “Best Video”, seguito da Taylor Swift con sei nomination tra cui “Best Artist,” “Best Pop,” e “Best Longform Video”. E ancora ci sono Nicki Minaj e ROSALÍA entrambe con cinque nomination tra cui “Best Song” e “Best Artist.” Ava Max – che si esibirà anche sul palco – e Bebe Rexha, insieme a David Guetta, sono stati nominati per “Best Collaboration”. Gli storici Gorillaz, band pluripremiata ai Grammy e agli EMA e protagonisti del concerto “MTV World Stage Düsseldorf”, che si è tenuto ieri, sabato 12 novembre, presso l’iconica Tonhalle Concert Hall, è anche candidata come “Best Alternative”. Sul palco anche i Muse, Stormzy con una nomination per il “Best Longform Video” e i OneRepublic. Infine per la categoria Best Italian Act troviamo Ariete (tra i papabili nomi anche al Festival di Sanremo 2023), Blanco, Elodie, i Pinguini Tattici Nucleari e i Måneskin, candidati anche nella categoria Best Rock a livello europeo.