Nuovo album Fedez, Disumano: cosa sapere

Dopo il grande successo dell’ultimo album “Paranoia Airlines” del 2019, il cantante rap italiano Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, torna con un nuovo album intitolato: “Disumano”. “Disumano” è il sesto album realizzato in studio del rapper milanese. Le statue rappresentate sulla copertina dell’album sono un’opera di Francesco Vezzoli e andranno all’asta. Nell’album fanno parte 20 canzoni, di cui alcune sono già passate in radio nell’ultimo biennio, altre invece saranno ovviamente degli inediti, con numerose collaborazioni.

Nuovo album Fedez, Disumano: i brani

Ecco elencate di seguito le nuove e vecchie 20 canzoni che fanno parte del nuovo album del rapper italiano Fedez “Disumano”:

Morire morire

Stupido stupido

Bella storia

Sapore: feat. Tedua

Bimbi per strada (Children): con Robert Miles

Vittoria

Guarda cosa mi fai fare

Meglio del cinema

Vecchio: feat. Dargen D’Amico

Mille: con Achille Lauro e Orietta Berti

Fuori dai guai: feat. Cara

Notte brava

Le madri degli altri con Tananai

Problemi con tutti (Giuda)

Un giorno in pretura

La cassa spinge 2021: feat. Crookers, Myss Keta e Dargen D’Amico

Fede e speranza: feat. Speranza

Chiamami per nome: feat. Francesca Michielin

Leggeri leggeri

Mi sto sul cazzo

Nuovo album Fedez, Disumano: uscita e dove ascoltarlo

Aspettavate da tempo una nuova uscita del cantante italiano Fedez? Siete curiosi di sentire i nuovi brani dell’album? Siete curiosi di scoprire con chi ha collaborato per questo album? Non state più nella pelle e volete sapere i temi, le emozioni, i racconti di cui parleranno le nuove canzoni dell’album “Disumano”? E’ disponibile su tutte le piattaforme di streaming di YouTube, Apple Music, Spotify, Play Music a partire da ieri venerdì 26 Novembre 2021. Noi non vediamo l’ora di sentirlo, e voi?

