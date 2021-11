The Ferragnez, la serie: cosa sapere

E’ in arrivo a Dicembre la docuserie sulla vita della famiglia Ferragnez, ovvero quella composta dall’influencer italiana più famosa al mondo Chiara Ferragni e il cantante rap italiano Fedez, nonché dai loro bellissimi bambini Leone e Vittoria. Fedez è impegnato anche sul fronte della vita sociale e civile e lo abbiamo visto, infatti, coinvolto in diverse opere di beneficienza dopo lo scoppio della pandemia. Comunque è ormai ufficiale, a breve potremo vedere questa docuserie sulla loro vita e che andrà in onda su Amazon Prime.

The Ferragnez, la serie: 5 curiosità

The Ferragnez racconterà il dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez. Ma andiamo subito a scoprire insieme le 5 curiosità sulla serie più attesa del momento. Ecco a voi:

Uscirà a Dicembre 2021, come scrive la stessa Chiara Ferragni su instagram, e sarà disponibile in oltre 240 paesi nel mondo;

Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto per molti mesi circondati da telecamere che li riprendevano giorno e notte. Una situazione che pare abbia messo a dura prova la pazienza del cantante, ma che non ha turbato Chiara;

E’ stato girato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. The Ferragnez ci porterà dietro le quinte della seconda gravidanza di Chiara, della prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita di Vittoria, il tutto condito dagli incontri con gli amici, la famiglia e gli impegni di lavoro;

Come immagine di copertina, troviamo lui con la camicia bianca e la mano sotto al mento e lei sullo sfondo in un abito nero molto sexy e in una posa plastica alla Jessica Rabbit. A firmare l’immagine è il fotografo di fama internazionale David LaChapelle, che ha pensato di immortalare la coppia sui tetti di Milano, tra luci al neon e le guglie del Duomo;

I protagonisti, nella docu-fiction, insieme a loro, anche i genitori di entrambi, le sorelle Ferragni, Valentina e Francesca con i loro compagni e la nonna Luciana.

The Ferragnez, la serie: Amazon Prime

E ora non ci resta che darvi l’ultima notizia, la serie uscirà su Amazon Prime. Siete curiosi di sapere quando uscirà su Amazon Prime? Dovrete avere un po’ di pazienza e attendere fino a dicembre per poter scoprire i segreti più intimi della vita di coppia e della famiglia Ferragnez. Tra i protagonisti non mancheranno le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, con i rispettivi compagni, la nonna Luciana e tante altre persone vicine alla coppia.

