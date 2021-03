Outfit Sanremo: gli uomini che hanno lasciato il segno

Il bello del festival di Sanremo non è rappresentato solo dalle canzoni che vengono presentate sul palco, ma a far parlare molto il pubblico e la critica sono anche gli outfit. Oggi vogliamo farvi compagnia andando indietro nel tempo e andando a scoprire quali sono gli outfit di 5 cantanti uomini che hanno lasciato il segno. Un discorso a parte, anzi ci verrebbe da dire un mondo a parte, è rappresentato da Achille Lauro ma di lui ci occuperemo dopo.

Leggi anche: Sanremo 2021: elenco duetti e cover

Outfit Sanremo: 5 cantanti uomini che hanno lasciato il segno

Iniziamo con la nostra carrellata, pronti?

Siamo nel 1961. Durante l’undicesima edizione del Festival Della Canzone Italiana fa il suo ingresso sul palco Gino Paoli , in gara con la canzone Un Uomo Vivo. Fu tra i primi a presentarsi al pubblico italiano senza il classico smoking, ma solo con giacca e cravatta, il tutto accompagnato da occhiali da sole scuri;

, in gara con la canzone Un Uomo Vivo. Fu tra i primi a presentarsi al pubblico italiano senza il classico smoking, ma solo con giacca e cravatta, il tutto accompagnato da occhiali da sole scuri; Nel 1967 Tenco ha optato per una classica camicia bianca con cravatta, abbandonando il suo solito maglione dal collo alto, che però indossava durante le prove e nel tempo libero trascorso a Sanremo in compagnia della cantante e amica Dalida;

ha optato per una classica camicia bianca con cravatta, abbandonando il suo solito maglione dal collo alto, che però indossava durante le prove e nel tempo libero trascorso a Sanremo in compagnia della cantante e amica Dalida; Adriano Celentano e i suoi scandalosi 24 mila baci. Il cantante salì sul palco di Sanremo indossando un completo scuro e la camicia bianca, ma con una cravatta sciolta molto sbarazzina;

e i suoi scandalosi 24 mila baci. Il cantante salì sul palco di Sanremo indossando un completo scuro e la camicia bianca, ma con una cravatta sciolta molto sbarazzina; Marco Mengoni , primo classificato con la canzone L’Essenziale. Uno stile sempre sobrio e pulito. Il cantante ha scelto di indossare le creazioni di Salvatore Ferragamo , ideati per lui da Massimo Giornetti . Linee delicate e colori scuri, da vero dandy d’altri tempi;

, primo classificato con la canzone L’Essenziale. Uno stile sempre sobrio e pulito. Il cantante ha scelto di indossare le creazioni di , ideati per lui da . Linee delicate e colori scuri, da vero dandy d’altri tempi; Domenico Modugno, che per la sua esibizione al Festival di Sanremo del 1958 scelse una giacca celeste con revers in raso, divenuta ormai celeberrima, accompagnata da pantaloni scuri e il classico papillon.

Outfit Sanremo: i più iconici

Per concludere non possiamo non citare Achille Lauro che, l’anno scorso come concorrente e quest’anno come ospite fisso, sorprende ogni sera per i suoi outfit. Porta sul palco tutto il suo essere istrionico, contro corrente ma mai scontato e libero di esprimersi. Ci è cascato di nuovo e cascherà ancora e ancora!

Non perderti: