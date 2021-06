2 Giugno 2021: parata e frecce tricolori, il programma

2 Giugno 2021: qual è il programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica? Ci saranno parata e frecce tricolori? Di seguito vi riportiamo tutte le info a riguardo: vi anticipiamo solo che i festeggiamenti, a causa delle restrizioni dettate dal Covid, saranno all’insegna della sobrietà.

2 Giugno 2021, la parata

Come ben sappiamo ogni anno, sui Fori Imperiali, si tiene la tradizionale parata militare delle Forze di Polizia della Repubblica che sfilano per le vie di Roma insieme al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, con l’accompagnamento musicale dei complessi bandistici dell’Esercito Italiano, della Marina Militare Italiana dell’Aeronautica Militare Italiana, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Purtroppo, anche quest’anno, così come lo scorso, la parata non si terrà. Alle 9.15, tuttavia, verrà depositata la corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto.

2 Giugno 2021, le frecce tricolori

Ogni anno per la festa della Repubblica l’esibizione delle frecce tricolori non si fa attendere. È davvero uno spettacolo imperdibile e, per chi si trova in zona, ne vale davvero la pena. Quest’anno cade il 75esimo anniversario che ci ricorda l’esito del referendum del 1946, quello che segnò l’inizio dell’Italia Repubblicana. Anche quest’anno le frecce tricolori torneranno ad animare i cieli della Capitale in occasione della Festa. Già da oggi martedì 1 giugno, per la verità, tra le ore 11.30 e le 12.00, se ne potranno ammirare le prove. Per quanto riguarda il 2 giugno, invece, l’appuntamento è confermato dalle 08.40 alle 09.30. Vengono così smentite le voci che ne volevano l’assenza. Durante le operazioni su Roma, per motivi di sicurezza, verranno imposte alcune limitazioni al volo.

