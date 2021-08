Pretty Little Liars: in arrivo il reboot

Ricordate Pretty Little Liars? Le protagoniste della serie sono cinque amiche: Hanna, Emily, Aria, Spencer ed Alyson che decidono di trascorrere insieme il fine settimana del Labor Day. Quella notte Alyson scompare misteriosamente e da allora il gruppo di amiche si divide, per poi ricongiungersi un anno dopo con l’intento di trovare l’amica scomparsa. Nel frattempo tutte loro continuano a ricevere dei messaggi firmati da A e tutte pensano sia proprio la loro amica scomparsa; quando trovano il corpo dell’amica pensano che sia l’assassino a mandare questi messaggi e che conosca tutti i segreti che avevano raccontato ad Alyson. Il loro scopo è trovare questo assassino, rivelarne l’identità e i segreti. Ora stanno lavorando al reboot, scopriamo tutte le novità.

Pretty Little Liars: le 5 protagoniste

Il reboot di Pretty Little Liars, dal titolo The Sin, è in lavorazione su HBO, le 5 protagoniste sono Bailee Madison, Chandler Kinnery, Maia Reficco, Malia Pyles e Zaira. Le cinque giovani ragazze dovranno pagare i peccati originali dei loro genitori; uno sconosciuto le perseguiterà svelando i loro segreti più oscuri. La serie ha riscosso molto successo per la storia, per le ambientazioni e soprattutto per i misteri e i segreti che si nascondono dietro la scomparsa della ragazza; da serie di genere thriller qual è, è il mistero il punto di forza, quello che infittisce la trama e tiene i telespettatori incollati alla tv. Anche il reboot avrà gli stessi apprezzamenti?

Pretty Little Liars: come finisce la serie tv

Nell’ultimo episodio di Pretty Little Liars si scopre anche chi è il padre delle gemelle Lily e Grace, date alla luce da Alyson che si unisce in matrimonio con Emily: il padre è Wren e a svelarlo è AD, ovvero Alex Drake, che al matrimonio di Aria ed Ezra, nei panni della gemella Spencer, guardando le figlie di Alyson dice che dalla loro bellezza ha capito che fossero le figlie di Wren.

Alex Drake uccide Wren perchè non lo desidera più ed è innamorata di Toby; nel frattempo lei cerca in tutti i modi di somigliare alla gemella Spencer, ma non riesce nel suo intento.

Caleb e Hannah si sposano e sono in attesa di un bambino.

Toby ama Spencer ma Alex, la gemella, tenta in ogni modo di prendere il suo posto, tuttavia non ci riesce perchè sia Toby che Jenna notano subito qualcosa di strano, riconoscendo che quella non poteva essere la loro Spencer.

Per finire, Alex viene arrestata da un poliziotto che altri non è che il fidanzato di Mona; Alex insieme a Mary Drake vengono portate a Parigi e tenute in un negozio come delle bambole viventi.