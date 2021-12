Roma, le mostre più belle da vedere a Natale: cosa sapere

Non sapete cosa fare durante questo Natale 2021? Continuate a leggere: vi faremo conoscere tutte le mostre disponibili durante le festività natalizie nella capitale d’Italia, a Roma. Noi andiamo in vacanza ma la cultura no e vi aspetta a braccia aperte durante il periodo più bello dell’anno, a Natale: infatti se avete deciso di trascorrere le festività natalizie a Roma o se vivete già lì, scoprite insieme a noi le mostre e gli eventi artistici più belli da non perdere in assoluto.

Roma,le mostre più belle da vedere a Natale: l’elenco

Per trascorrere le vacanze all’insegna dell’arte, ci sono tantissime mostre, musei ed eventi da non perdere a Roma: vediamo insieme l’elenco di quelle più belle da vedere:

Napoleone ultimo atto. L’esilio, la morte, la memoria : disponibile fino al 9 gennaio 2022, presso il Museo Napoleonico, piazza di Ponte Umberto I;

: disponibile fino al 9 gennaio 2022, presso il Museo Napoleonico, piazza di Ponte Umberto I; L’eredità di Cesare e la conquista del tempo: a i Musei Capitolini, al Palazzo dei Conservatori nella Sala della Lupa e dei Fasti Antichi,

i Musei Capitolini, al Palazzo dei Conservatori nella Sala della Lupa e dei Fasti Antichi, La Secessione e l’Italia, Gustav Klimt: disponibile fino al 9 gennaio 2022 al Museo di Roma;

disponibile fino al 9 gennaio 2022 al Museo di Roma; Sebastiao Salgado, Amazonia: un’esposizione di fotografie realizzate dal grandissimo fotografo brasiliano. Disponibile fino al 13 febbraio 2022;

un’esposizione di fotografie realizzate dal grandissimo fotografo brasiliano. Disponibile fino al 13 febbraio 2022; la Circo Maximo Experience è perfetta per immergersi completamente nell’antica Roma, fino al 30 dicembre.

Roma, le mostre più belle da vedere a Natale: quando

Quest’anno sono veramente tante le mostre allestite che saranno aperte durante le vacanze di Natale a Roma, a nostro avviso sono veramente perfette se durante la vostra visita alla città avete bisogno di un luogo incantevole dove riscaldarvi che al tempo stesso vi permetta di rifarvi gli occhi. Ma vediamo insieme il periodo in cui saranno disponibili le mostre: le mostre saranno disponibili fino a gennaio-inizio febbraio, quindi avete tempo per partire per Roma e ansare a vedere queste mostre bellissime e impossibili da perdere. Ricordiamo che nei giorni del 25 dicembre e del 1 gennaio, molte esposizioni potrebbero essere chiuse.

