Scaletta della seconda serata del festival di Sanremo 2021

Nel corso della conferenza stampa in streaming mercoledì 3 marzo Amadeus ha annunciato la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti della seconda puntata della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al fianco del padrone di casa e direttore artistico troviamo l’amico e collega Fiorello e per questa serata anche Elodie. Ospiti della serata anche Laura Pausini, neo-premiata ai Golden Globes 2021 per il brano “Io sì (Seen)”, Il Volo, Gigi D’Alessio, Gigliola Cinquetti con “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”, Marcella Bella con “Senza un briciolo di testa” e “Montagne verdi” e Fausto Leali con “Mi manchi” e “Io amo”.

Scaletta della prima serata del festival di Sanremo 2021: ordine cantanti

Ecco l’ordine dei cantanti:

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

La Rappresentante di Lista – Amare

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Bugo – E invece si

Gaia – Cuore amaro

Willie Peyote – Mai dire mai

Malika Ayane – Mi piace così

Fulminacci – Santa Marinella

Extraliscio + Davide Toffolo – Bianca luce nera

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Gio Evan – Arnica

Irama – La genesi del tuo colore

Random – Torno a te

Ricordiamo che dopo il tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, il cantante è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Lui è risultato negativo, mentre sono due i componenti del suo team ad essere risultati positivi anche al molecolare. Da regolamento l’artista dovrebbe autoeliminarsi, tuttavia in queste ore Amadeus chiederà agli altri 25 cantanti il permesso di poter trasmettere il video delle prove di Irama in modo da tenerlo in gara.

Scaletta della seconda serata del festival di Sanremo 2021: chi si è esibito

Martedì 2 marzo, per i Campioni, è stata la volta di Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Noemi (al posto di Irama), Madame, Maneskin, Max Gazzè. Ecco la classifica:

Annalisa – Dieci Noemi – Glicine al posto di Irama – La genesi del tuo colore Fasma – Parlami Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome Francesco Renga – Quando trovo te Arisa – Potevi fare di più Maneskin – Zitti e buoni Max Gazzè – Il farmacista Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima Coma_Cose – Fiamme negli occhi Madame – Voce Ghemon – Momento perfetto Aiello – Ora

