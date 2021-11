Se citofonando: cos’è

Se citofonando è il nuovo podcast musicale disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da sabato 27 settembre 2021 con produzione Gotham Dischi, resident negli studi di RTL (Cologno Monzese, Milano). Un vero e proprio viaggio alla scoperta di quello che succede nel dietro le quinte della musical dal vivo. Non solo. CI saranno degli ospiti nel salotto virtuale dei due padroni di casa Andrea Papazzoni e Luca Guarneri, da attori a cantanti, passando per influencer e addetti ai lavori.

Se citofonando: com’è nata l’idea

L’idea è arrivata di fronte un Aperol Spritz all’Arena di Verona nel corso dei Seat Music Awards 2021: in quell’occasione il discografico e il blogger hanno la possibilità di tornare a fare il proprio lavoro potendo vivere il live da vicino, in un backstage, dopo un periodo difficile come quello della pandemia da Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria che ha bloccato l’intero settore dello spettacolo. Dopo aver visto il pubblico presente in Arena emozionarsi al passaggio dei loro cantanti preferiti, la domanda è sorta spontanea: “Come far conoscere da vicino questo mondo senza cadere nel banale?”.

Se citofonando: le dichiarazioni

“Questo podcast è un’idea condivisa – ha dichiarato Papazzoni – e dalla condivisione nascono sempre cose belle. Avere come compagno di viaggio Luca è stato un plus non indifferente, spesso mi ha dato la carica per credere ancora di più in questo progetto. Non salviamo vite, sicuramente viviamo di parole, ma a volte sono quelle giuste”. “Sono convinto che al giorno d’oggi sia necessario condividere emozioni – ha aggiunto Guarneri – per emozionarsi e sapere di aver fatto la scelta giusta. Io l’ho fatta tempo fa scegliendo questo lavoro e oggi iniziando questa avventura con Andrea, un vulcano di creatività e sensibilità. Bisogna mettersi in gioco nuovamente, la vita richiede questo. Il nostro momento è ora”.