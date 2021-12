20 idee per le storie di Natale su Instagram: cosa postare?

Le Instagram Stories sono diventate, nel tempo, uno dei modi più immediati e originali per comunicare. Ora che si avvicina Natale, non vorrete mica privare i vostri followers di storie natalizie a tema festivo! Già, ma da dove iniziare? Ottime per condividere piccoli frammenti della vita quotidiana, promuovere il proprio lavoro o connettersi con i propri seguaci creando un contatto più profondo, perché non sfruttare le storie per rendere partecipi gli altri delle piccole e grandi gioie delle feste? Di seguito vi forniamo alcuni spunti più o meno originali per i contenuti delle vostre storie natalizie sul social. Prendete ispirazione!

Stories di Natale su Instagram, 20 idee

In genere, scegliere cosa condividere su Insta Stories può risultare difficile. Magari siamo a corto di creatività o, in quel determinato momento ci sembra di non avere idee. Ma, con la stagione delle feste alle porte, le possibilità sono quasi infinite. Potete pubblicare foto delle vostra casa decorata, mostrare le vostre abilità nel confezionare pacchetti regalo o nel realizzare dei biscotti di Natale a prova di pasticceria. Se il vostro desiderio è quello di utilizzare di più le storie in questo magico periodo dell’anno ma avete bisogno di ispirazione per iniziare, ecco un elenco di 20 idee per le storie di Natale su Instagram per darvi tutti gli spunti dei quali avete bisogno!

Dare una sbirciatina al calendario dell’Avvento. Decorare l’albero di Natale / la casa per Natale. Visitare un mercatino di Natale. Condividere i i film di Natale che state guardando. Quali libri festivi state leggendo o amate. Condividere una playlist di Natale o le canzoni festive preferite. Bevanda di Natale che state bevendo. Condividere gli affari di Natale che avete trovato e dove. Lista di idee regalo/Regali sotto l’albero. Confezionare pacchetti regalo. I prodotti preferiti per il trucco festivo o lo nail art natalizia. Foto con indosso un maglione natalizio/pigiama natalizio/ cappello da Babbo Natale. Foto della festa di Natale. Auguri di Natale a chi vi segue. Casa pronta per il Natale la notte della Vigilia. Scartare i regali in famiglia. Outfit del giorno di Natale. Foto scattate durante i giochi da tavolo con la famiglia. Condividere consigli per risparmiare denaro per le festività natalizie. Consigli per lo shopping natalizio.

