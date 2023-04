The Good Mothers in streaming: dove

The Good Mothers è la nuova serie tv disponibile dallo scorso 5 aprile in streaming. La storia riguarda la 'ndrangheta ed è raccontata interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, basandosi sull'omonimo libro non-fiction del giornalista Alex Perry. Le tre donne protagoniste sono cresciute all'interno dei più feroci e ricchi clan della 'ndrangheta e decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla dall'interno, mettendosi di fatto contro le loro stesse famiglie.

The Good Mothers in streaming: trama

Ecco la trama ufficiale di The Good Mothers:

Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. The Good Mothers segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

The Good Mothers in streaming: cast

The Good Mothers vede nel cast Gaia Girace (L’amica geniale) nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, I Medici) nelle vesti di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, Favolacce) in quelle di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) nei pani di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo. Ecco il cast completo:

Denise Cosco, interpretata da Gaia Girace

Giuseppina Pesce, interpretata da Valentina Bellè

Anna Colace, interpretata da Barbara Chichiarelli

Carlo Cosco, interpretato da Francesco Colella

Concetta Cacciola, interpretata da Simona Distefano

Carmine, interpretato da Andrea Dodero

Lea Garofalo, interpretata da Micaela Ramazzotti

Enrico, interpretato da Andrea Riso

