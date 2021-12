The Killers a Milano Summer Festival 2022: data

È stata svelata la partecipazione dei The Killers, una delle più grandi band musicali di alternative rock statunitense, al Milano Summer Festival che andrà in scena all’Ippodromo Snai San Siro il 21 giugno 2022. Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr e Mark Stoermer proporranno le loro più grandi hit, portando per la prima volta live anche il loro recente lavoro discografico “Pressure Machine” che co-prodotto dal gruppo, Shawn Everett, e Jonathan Rado (dei foxygen), parla della realtà cruda e quotidiana della piccola Nephi (Utah), città natale di Brandon Flowers.

The Killers a Milano Summer Festival 2022: biglietti

Le prevendite per lo show, prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili sul Vivo Club mercoledì 15 dicembre alle ore 11:00 mentre i ticket veri e propri sono in vendita online da giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 11:00 e nei punti vendita autorizzati martedì 21 dicembre 2021, alle ore 11:00.

The Killers a Milano Summer Festival 2022: come arrivare

L’Ippodromo SNAI di San Siro ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport.

METRO: usare la linea metropolitana M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Continuare a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa); in alternativa, prendere la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

AUTO: per chi proviene dalle autostrade: tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro.