Tutti pronti per tornare al liceo grazie alla nuova espansione di The Sims 4 Vita da liceali, che uscirà il 28 luglio. Anche se non tutti hanno vissuto gli anni delle scuole superiori al meglio, l’idea di mandare i propri Sims al liceo potrebbe essere l’occasione buona per avere diverse soddisfazioni, e magari anche qualche rivincita. Ma in cosa consiste la nuova attesissima espansione di The Sims 4? Continuate a leggere, ecco tutto quello che c’è da sapere!

The Sims 4: in arrivo nuova espansione

Ebbene sì, in The Sims 4: Vita da liceali i Sims potranno frequentare il liceo. A tal proposito è stato rilasciato un trailer, che mostra i vari aspetti – tra alti e bassi – di quegli anni dell’adolescenza per i quali tutti siamo passati (o lo stiamo attualmente facendo). Brufoli, prime cotte e insufficienze comprese. Il pacchetto espansione di The Sims 4 arriva ad un anno di distanza da quello precedente. Tra le novità la collaborazione con Depop, per espandere la moda in-game. I liceali potranno sviluppare i propri gusti in fatto di abbigliamento e fare acquisti al negozio dell’usato per poi venderli sull’app Trend in-game. L’abbigliamento è stato disegnato da famosi venditori Depop.

The Sims 4, vita da liceali per i nostalgici

Se una cosa è certa, è che questa nuova espansione permetterà a tutti i nostalgici di rivivere gli anni del liceo. Grazie a The Sims 4: Vita da liceali, i giocatori potranno vivere i tipici momenti delle scuole superiori. Dal frequentare le lezioni al destreggiarsi tra le attività extracurriculari. Tra le chicche, potranno anche personalizzare un armadietto o andare in mensa. Ma anche rilassarsi nel cortile o – ma noi non vi stiamo suggerendo niente – saltare le lezioni.

Interessante è anche ciò che riguarda l’immancabile ballo di fine anno. I giocatori potranno invitare la propria cotta ad uno dei momenti più attesi. Prevista è anche la cerimonia di laurea, quando potranno indossare i classici cappelli a spatola da lanciare in aria. Ovviamente potranno scegliere di far parte di questo o quel club. Ma non sarà tutto rose e fiori: ci sarà naturalmente anche lo studio, con le verifiche annesse e connesse. La commercializzazione del pacchetto di The Sims 4 Vita da Liceali è prevista per il 28 luglio 2022 per PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non vi resta che aspettare per una full immersion tra i ricordi!

Leggi anche:

Photo Credit | Youtube